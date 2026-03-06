HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Asırlık çınar 100. yaş gününde yalnız bırakılmadı

Kastamonu'da yaşayan Atiye Oğuzbalaban, 100. yaş gününü kendisini ziyaret eden Vali Vekili Aydın Ergün ve beraberindekilerle birlikte kutladı.

Asırlık çınar 100. yaş gününde yalnız bırakılmadı

Kastamonu'da yalnız yaşayan Atiye Oğuzbalaban'ı evinde ziyaret eden Kastamonu Vali Vekili Aydın Ergün ve eşi Necla Ergün, 100. yaş gününde doğum günü sürprizi yaptı. 1926 yılında Kastamonu'nun Daday ilçesinde doğan Oğuzbalaban, kızı Hacer ile eşi Sadık Oğuzbalaban ve 3 kardeşini kaybetti. Hepkebirler Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde yeğeni Sinan Oğuzbalaban'ın desteğiyle yaşamını sürdüren Oğuzbalaban'ı doğum gününde yalnız bırakmayan Kastamonu Vali Vekili Aydın Ergün ve eşi Necla Ergün birlikte pastası kesti.
Oğuzbalaban, doğum gününün kutlanmasından dolayı büyük mutluluk yaşadı.

Vali Vekili Aydın Ergün ve eşi Necla Ergün'e teşekkür eden Oğuzbalaban, "Dört kardeşin en büyüğü benim. Hem kardeşlerime annelik yaptım hem babalık yaptım. Kardeşlerimden biri erkek, diğerleri kızdı. Hepsi vefat etti, en sona ben kaldım. Gençler hayatın kıymetini bilsinler, sağlıklarını düşünerek öyle yaşasınlar" diye konuştu.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Tokgöz ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Nalbant da yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belirtileri beklemeyin! Artık gençleri de tehdit ediyorBelirtileri beklemeyin! Artık gençleri de tehdit ediyor
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 365 bin liraya gerilediAltının kilogram fiyatı 7 milyon 365 bin liraya geriledi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

ABD basınından dengeleri değiştirebilecek 'Rusya' iddiası

ABD basınından dengeleri değiştirebilecek 'Rusya' iddiası

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.