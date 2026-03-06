Asırlık çınar 100. yaş gününde yalnız bırakılmadı

Kastamonu'da yalnız yaşayan Atiye Oğuzbalaban'ı evinde ziyaret eden Kastamonu Vali Vekili Aydın Ergün ve eşi Necla Ergün, 100. yaş gününde doğum günü sürprizi yaptı. 1926 yılında Kastamonu'nun Daday ilçesinde doğan Oğuzbalaban, kızı Hacer ile eşi Sadık Oğuzbalaban ve 3 kardeşini kaybetti. Hepkebirler Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde yeğeni Sinan Oğuzbalaban'ın desteğiyle yaşamını sürdüren Oğuzbalaban'ı doğum gününde yalnız bırakmayan Kastamonu Vali Vekili Aydın Ergün ve eşi Necla Ergün birlikte pastası kesti.

Oğuzbalaban, doğum gününün kutlanmasından dolayı büyük mutluluk yaşadı.

Vali Vekili Aydın Ergün ve eşi Necla Ergün'e teşekkür eden Oğuzbalaban, "Dört kardeşin en büyüğü benim. Hem kardeşlerime annelik yaptım hem babalık yaptım. Kardeşlerimden biri erkek, diğerleri kızdı. Hepsi vefat etti, en sona ben kaldım. Gençler hayatın kıymetini bilsinler, sağlıklarını düşünerek öyle yaşasınlar" diye konuştu.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Tokgöz ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Nalbant da yer aldı.

