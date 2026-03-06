HABER

Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında kuleye çıkan 30 yaşlarındaki E.S., henüz bilinmeyen bir nedenle kendini aşağı bıraktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GALATA KULESİ'NDE İNTİHAR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

