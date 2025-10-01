HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Asistan doktor nedir, görevleri nelerdir?

Doktor olmak için altı yıllık tıp fakültesinden mezun olduktan sonra tamamlanması gereken bazı başat aşamalar da bulunmaktadır. Tıp eğitimini tamamlamış olan ve henüz herhangi bir uzmanlık alanı belirlenmemiş olan doktor adayları asistanlık adı verilen bir sürece girmek durumundadırlar.

Asistan doktor nedir, görevleri nelerdir?
Ferhan Petek

Kişiler doktor olma hedefi ile tıp fakültelerinden mezun olduktan sonra, bazı programlara katılarak başka eğitimler de alacakları bir sürece girerler. Asistan doktor olarak çalıştıkları süreçte eğitimleri devam eder ve farklı uzmanlık alanlarında deneyim kazanarak mesleklerinde seçtikleri alan üzerinden uzmanlaşarak ilerleyebilirler.

Asistan doktor nedir?

Tam tanımı ile asistan doktor ifadesi, tıp eğitimi almaya devam eden ve henüz bir uzmanlık alanı belirlememiş olan, genel olarak stajyerlik intern ya da asistanlık programlarında eğitim görmeye devam eden doktorlar için kullanılan bir ifadedir. Tıpta asistanlık süreci gerekli ve zorunlu bir süreçtir. Doktor adayları bu süreçte uzmanlık alanlarına yönelirler ve bu alanlarda deneyim kazanırlar.

Stajyer ya da asistan doktor olarak anılan doktor adayları, sadece gözetim ve rehberlik altında ilerleyerek uzmanlık alanlarında tıp pratiği yapıp bu alanlarda deneyim kazanabilmektedirler. Seçtikleri uzmanlık alanlarına bağlı olarak ihtisas süreleri iki yıl ile yedi yıl arasında değişiklik gösterebilmektedir. Bütün asistan doktorlar kıdemli uzman hekimlerin gözetiminde çalışarak bu süreci tamamlarlar.

Asistan doktor görevleri nelerdir?

Asistan doktorlar öel bir alanda tıbbi eğitimlerinde devam edebilmek için muayenehanelerde ya da çeşitli sağlık kurumlarında görev yaparlar. Bu süreç asistanlık süreci olarak adlandırılır ve süreç boyunca asistan doktorlar sağlık sorunlarının, yaralanmalarının tanılarında, yönetimlerinde ve tedavilerinde direkt olarak hasta bakımı sağlamakla görevli ve sorumlu olurlar. Stajyer ya da asistan doktor olarak anılan kişilerin belli başlı görev ve sorumluluklarından bazıları ise şunlardır:

  • Almış oldukları eğitim ve sahip oldukları beceriler doğrultusunda görevlerini ekip anlayışı ve disiplin içinde sağlık hizmeti sunumunun sürekliliği esasına dayalı olarak yapmalıdırlar.
  • Hastaları sağlık durumları ile ilgili yanlış bilgilendirmekten kaçınmalıdırlar.
  • Görevli olduğu alan ve hasta ile ilgili kayıtları tutmalıdır.
  • Bağlı oldukları uzman hekimlerin bilgisi altında ilk yardım müdahalelerini yapmalıdırlar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akılalmaz işkence! 20 kişi gelip linç ettiler: 'Her iki dizime çekiçle vurdular, penselerle dilimi ve ayak parmaklarımı çektiler'Akılalmaz işkence! 20 kişi gelip linç ettiler: 'Her iki dizime çekiçle vurdular, penselerle dilimi ve ayak parmaklarımı çektiler'
Son dakika | CHP'nin çok konuşulan 'TBMM' kararına Bahçeli sert çıktı! "Skandal yanlış; Türk milletinin iradesine kesif bir saldırı"Son dakika | CHP'nin çok konuşulan 'TBMM' kararına Bahçeli sert çıktı! "Skandal yanlış; Türk milletinin iradesine kesif bir saldırı"

Anahtar Kelimeler:
Asistan Doktor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.