Asistan doktor nedir, görevleri nelerdir?

Kişiler doktor olma hedefi ile tıp fakültelerinden mezun olduktan sonra, bazı programlara katılarak başka eğitimler de alacakları bir sürece girerler. Asistan doktor olarak çalıştıkları süreçte eğitimleri devam eder ve farklı uzmanlık alanlarında deneyim kazanarak mesleklerinde seçtikleri alan üzerinden uzmanlaşarak ilerleyebilirler.

Asistan doktor nedir?

Tam tanımı ile asistan doktor ifadesi, tıp eğitimi almaya devam eden ve henüz bir uzmanlık alanı belirlememiş olan, genel olarak stajyerlik intern ya da asistanlık programlarında eğitim görmeye devam eden doktorlar için kullanılan bir ifadedir. Tıpta asistanlık süreci gerekli ve zorunlu bir süreçtir. Doktor adayları bu süreçte uzmanlık alanlarına yönelirler ve bu alanlarda deneyim kazanırlar.

Stajyer ya da asistan doktor olarak anılan doktor adayları, sadece gözetim ve rehberlik altında ilerleyerek uzmanlık alanlarında tıp pratiği yapıp bu alanlarda deneyim kazanabilmektedirler. Seçtikleri uzmanlık alanlarına bağlı olarak ihtisas süreleri iki yıl ile yedi yıl arasında değişiklik gösterebilmektedir. Bütün asistan doktorlar kıdemli uzman hekimlerin gözetiminde çalışarak bu süreci tamamlarlar.

Asistan doktor görevleri nelerdir?

Asistan doktorlar öel bir alanda tıbbi eğitimlerinde devam edebilmek için muayenehanelerde ya da çeşitli sağlık kurumlarında görev yaparlar. Bu süreç asistanlık süreci olarak adlandırılır ve süreç boyunca asistan doktorlar sağlık sorunlarının, yaralanmalarının tanılarında, yönetimlerinde ve tedavilerinde direkt olarak hasta bakımı sağlamakla görevli ve sorumlu olurlar. Stajyer ya da asistan doktor olarak anılan kişilerin belli başlı görev ve sorumluluklarından bazıları ise şunlardır: