HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aşkale’de korkutan kaza! Facianın eşiğinden dönüldü

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara neden oldu. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada, araçta bulunanlar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilova Mahallesi mevkiinden ana yola çıkmak isteyen otomobil sürücüsü, Aşkale-Bayburt karayolunda seyir halinde olan aracı son anda fark etti. Muhtemel bir çarpışmayı önlemek isteyen sürücü, direksiyonu ani bir manevrayla karşı şeride kırdı. Kontrolden çıkan araç, yol ortasında bulunan refüj betonuna çarparak durabildi. Kazada araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, otomobilde bulunan iki kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra Aşkale Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri ise araçta muhtemel bir yangın riskine karşı önlem alarak akü kutup başlarını söktü. Kaza yapan araç, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum’un Oltu ilçesinde kazaErzurum’un Oltu ilçesinde kaza
Hadim’de kar yağışı başladıHadim’de kar yağışı başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

İngiltere ve Belçika'dan peş peşe İran kararı! Yeşil ışık yaktılar

İngiltere ve Belçika'dan peş peşe İran kararı! Yeşil ışık yaktılar

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Fitch: "Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol 120 dolar olur"

Fitch: "Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol 120 dolar olur"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.