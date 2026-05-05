Siber Güvenlik Kurulu toplandı! İşte öne çıkan başlıklar

Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmenin önemi vurgulandı. Ayrıca, Siber Güvenlik Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda Türkiye'nin tüm kurumları arasındaki uyum ve eşgüdümün en üst seviyeye çıkarılacağı vurgulandı.

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş yer aldı.

GÜVENLİ DİJİTAL GELECEK İNŞASI

Toplantıda; Türkiye'nin siber güvenliğini ilgilendiren başlıkların kapsamlı biçimde ele alındığı, mevcut risklerin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin eğilimlerin de bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiği ve son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

Siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunun güçlü biçimde vurgulandığı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, Siber Güvenlik Başkanlığının; ülkemizin dijital varlıklarını korumak, tehditlere karşı proaktif bir yapı kurmak, ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüreceği ifade edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

VERİ EGEMENLİĞİ MESAJI

Küresel düzeyde artan rekabet, bölgesel gerilimler ve çatışma alanlarının, siber tehditlerin her geçen gün daha karmaşık ve çok boyutlu bir nitelik kazandığını ortaya koyduğu belirtildi.

"Bu çerçevede, siber güvenliğin ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken stratejik bir mesele olduğu belirtilmiştir. Toplantıda, ulusal siber güvenlik yaklaşımımızın temel unsurları gözden geçirilmiş; özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, veri egemenliği konusu ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Verinin yalnızca teknik bir unsur olmanın ötesinde, aynı zamanda stratejik bir değer olduğu belirtilmiş; bu kapsamda dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık teyit edilmiştir."

Toplantıda Küresel Siber Savaş Tehdidi, Asimetrik Tehdit Odağı, Veri Sızıntısı ve Yapay Zekanın Oluşturduğu Riskler, Teknolojik Rekabet, Hibrit Savaş ve Dezenformasyon gibi konular öne çıktı.

Ayrıca, Siber Güvenlik Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda Türkiye'nin tüm kurumları arasındaki uyum ve eşgüdümün en üst seviyeye çıkarılacağı vurgulandı.

