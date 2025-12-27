Aşkale tepebaşı mevkiinde kayan tırlar yolu kapattı

Aşkale’de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Tepebaşı mevkiinde ulaşımda aksama yaşandı. Aşkale-Erzincan istikametinde seyir halinde bulunan tırların kayması sonucu yol geçici olarak trafiğe kapandı.

Bölgenin önemli geçitlerinden olan Tepebaşı mevkiinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yürüten Aşkale 121. Karayolları Şube Şefliği ekipleri, olaya anında müdahale etti.

Yapılan çalışmalar neticesinde kayarak yolu kapatan araçlar yaklaşık yarım saat içerisinde bulunduğu yerden kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Yolu kapatan araçlarda yazlık lastik bulunduğu görülürken bu süre zarfında aynı istikamette seyir halinde olan araçlar yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Karayolları ekipleri, sürücülere kış lastiği, zincir ve hız kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır