Asker eğlencesinde havaya ateş açan 7 kişiye işlem yapıldı

Aydın'ın Çine ilçesindeki bir asker eğlencesinde havaya ateş açtığı tespit edilen 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Olay, Kahraman Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre düzenlenen bir asker eğlencesinde silahla havaya ateş açıldığının tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalar neticesinde havaya ateş açan şüpheli şahısların Y.M. (20), Ö.A.G. (19), F.K. (20), M.K.Ü. (26), C.K. (21), M.K. (29) ve F.D. (18) olduğu belirlendi. Şüphelilerin ikamet adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 60 adet tüfek fişeği, 94 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Silahlara el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
