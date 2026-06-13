Askeri Balta cinayeti 6 yıl sonra aydınlatıldı

Dicle Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timlerince 18 Eylül 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Askeri Balta’nın ateşli silahla öldürülmesi olayının aydınlatılmasına yönelik yaklaşık 7 ay süren planlı çalışma yürütüldü.

ÖZEL ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

Çalışmalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri, Kriminal Şube Müdürlüğü ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan özel çalışma grubu tarafından dosyada yer alan ifade tutanakları, otopsi raporları ve kriminal inceleme raporları yeniden analiz edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen incelemeler sonucunda bazı şahısların ifadelerinde tutarsızlık ve çelişkiler tespit edilmesi üzerine, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 8 Haziran 2026 tarihinde Dicle ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Dicle Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda V.Ç., Ö.Ş., M.A., H.T., R.Ş., M.Ç. ve R.Ç. isimli 7 şüpheli tutuklandı.