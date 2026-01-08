Dünya genelinde çeşitli selamlama adetleri vardır. Farklı yaş grupları, çeşitli alanlarda görevli olan kişiler, meslek erbapları gibi birçok farklı topluluk ya da millet mensup olduğu alana ya da topluluğa göre farklı şekilde selamlaşabilmektedirler. Asker selamı da kökeni çok eskilere dayanan bir adettir.

Asker selamının kökeninin Avrupa’ya dayandığı bilinmektedir. Çok önceki dönemlerde sivil halk da askerler gibi silah taşımaktadır. Karşı karşıya geldiklerinde savaş niyetinde olmadığını göstermek adına sağ ellerini havaya kaldırarak selamlaşmışlardır. Daha sonraki dönemde ise Romalıların bu durumu askerler arasında zorunlu hale getirdiği bilinmektedir.

Askerler neden sağ el ile selam verir?

Asker selamı da diğer selamlama çeşitleri gibi bir tür sessiz iletişim olarak kabul edilmektedir. Saygı göstermek için askerler birbirlerine, üstlerine ya da astlarına bir jest olarak asker selamı verirler. Büyük rütbeli subaylar ya da komutanlar selamlanırken bayraktan, ulusal marştan ya da başka bir sembolik melodiden daha farklı olacak şekilde selam bakış yönüne doğru yapılır.

Türkiye’de askerlik çağına gelmiş olan gençler askere gittikleri zaman belli bir eğitim sürecinden geçmektedirler. Eğitim sürecinin ilk aşamasında disiplin, askeri kurallar ve asker selamı öğretilir. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği'ne göre selamlama başlığı altında asker selamının verilme kuralları tüm ayrıntıları ile anlatılmaktadır.

Kurallara göre asker selamı el ve baş ile birlikte verilir. Bunun dışında gözler de kullanılır. Ayrıca sadece baş ile ya da silah ile verilen asker selamları da bulunmaktadır. Sağ el boşken asker selamı verilmelidir. Üst rütbedeki kişi selamlanacaksa ast rütbedeki kişi dururken hazır ol vaziyeti alır. Yürürken uygun adıma geçer ve sol kolunu sallamadan yürür.

Asker, başını selam vereceği kişiye çevirmekle birlikte sağ elini dört parmak bitişik olacak şekilde başparmak da bitişik duracak biçimde, başparmağın ucu işaret parmağının ikinci boğumu üzerine ve el hafif bükülerek avuç içi yere dönük olarak selam vermelidir.

Başparmak karşıdan görünmeyecek şekilde sağ kaşın hizasında kepin güneşliğinin kenarına gelecek şekilde sertçe kaldırılmalıdır. Gözler selam verilen kişinin gözlerine bakmalıdır. Bakışlarda samimiyet aranır. El, selam verilen kişi geçildiği zaman aynı hız ve sertlikte indirilmelidir. Üst rütbede olan kişiler de kendilerinden alt olan rütbedeki kişileri ciddi bir tavır ile ve tam olarak selamlamalıdır.

Jest ile yapılan selamlamada olduğu gibi selam verilen kişiye bakmamak saygısızlık olarak anlaşılacağı için selam veren kişi mutlaka selam verdiği kişi ile göz teması kurmalıdır. Asker selamı kolluk kuvvetleri ve askeriye ile ilişkili olan bir selamdır. Ancak diğer siviller ve izciler gibi kuruluşlar da birbirleri ile selamlaşırlar.