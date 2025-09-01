Askerlik tecil işlemi nasıl yapılır? 2025 askerlik tecil başvurusu

Kişilerin askerlik yükümlülüklerini belli bir süre için ertelemesi askerliği tecil ettirmek olarak tanımlanır. Türkiye Cumhuriyeti’nde askerlik dönemi gelen her erkek birey, yasal olarak geçerli kabul edilen gerekçelere bağlı olarak askerlik hizmetlerini erteleme hakkına sahip olmaktadır. Genel olarak tecil işlemleri, eğitim, sağlık gibi özel durumlara bağlı olarak gerçekleştirilir. Eğer sunulan gerekçenin resmi bir kabulü varsa tecil işlemi gerçekleştirilebilir. Askerliği tecil ettirebilme işlemi için bazı şartların yerine getirilmesi ve bazı işlemlerin adım adım uygulanması gerekmektedir.

Birçok farklı nedene bağlı olarak askerlik tecili yaptırılabilir. Askerlik tecil işlemi için gerekli olan şartlardan bazıları şunlardır:

Eğitimin devam etmesi durumuna bağlı olarak tecil işlemi yaptırılabilir.

Geçici ya da kalıcı bazı sağlık sorunları nedeni ile askerlik yapmaya uygun olmadığı belirlenen kişi askerliğini tecil ettirebilir.

Yurt dışında yaşayan ya da çalışmakta olan kişiler belli başlı şartları yerine getirerek askerlik tecil işlemi yaptırabilir.

Resmi bir kamu görevlisi olmak ya da atama gibi çeşitli başka nedenlere bağlı olarak da askerlik tecil işlemi yaptırılabilir.

Gerekli şartlara uygun olan kişiler, askerlik tecil işlemi yaptırabilmek için çeşitli belgeleri de tamamlamalıdırlar. Hazır bulundurulması gereken belgeler tamamlandıktan sonra ilgili ve yetkili kuruma bu belgeler teslim edilmelidir.

Gerekli olan belgeler durumlara göre şu şekildedir:

Kimlik kartı

Öğrenci belgesi

Sağlık raporu

Yurt dışı durumu söz konusu ise yurt dışı belgeleri gereklidir. Bu belgeler konsolosluklardan ya da çalışılan yerden alınan belgelerdir.

Tecil talebinin içeriğini ve nedenlerini barındıran dilekçe

Askerlik tecil işlemi nasıl yapılır?

Askerlik tecil ettirme işleminin çeşitli yollarından biri de e-Devlet sistemi üzerinden işlem yapmaktır. Tecil işlemleri genel olarak askerlik şubelerine şahsen giderek yapılır. Ancak bazı işlemler dijitalleşme sayesinde e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilmektedir. Farklı askerlik tecil işlemi yolları şunlardır: