Aspir yağının faydaları nelerdir? Aspir yağının saça ve cilde faydaları

Aspir anavatanı Arap Yarımadası olarak bilinen bir bitkidir. Zaman içinde Hindistan, İran, Pakistan ülkelerine de yayılmış ve tüm dünyada tanınır, tüketilir hale gelmiştir. Türkiye’de de yabani olarak yetişebilen aspirin ekimi de ülkemizde yapılmaktadır. Safran bitkisine çok benzetildiği ve hatta çoğu zaman safran ile karıştırıldığı için yalancı safran adı da verilmektedir. Kırmızı aspir Yenice, turuncu aspir dinçer, sarı aspir Remzibey olacak şekilde sınıflandırılmıştır. Farklı renklerdeki çiçekleri ile 3 metre civarı derinliğe ulaşabilen kazık kök sistemli bir bitki olan aspir dikensizlerde %25 dikenlilerde %40 civarı yağ oranına sahiptir.

Aspir yağının faydaları nelerdir?

Aspir bitkisinden elde edilen aspir yağı, insan sağlığına olan çeşitli faydaları ile tanınan bir bitkisel yağ türüdür. İnsan sağlığını destekleyici özelliği bulunan aspir yağı, günlük beslenme listelerine eklenerek birçok faydasından yararlanılabilir. Genel olarak kuraklık olan bölgelerde yetişen aspir bitkisinin tohumundan aspir yağı elde edilir.

Aspir yağı içerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde özellikle kalp sağlığı olmak üzere insan sağlığını destekleyici bir etkiye sahiptir. Sadece sağlık yönünden değil kozmetik alanında da kendine yer bulan aspir yağı, sağlıklı yaşam düzenini benimseyen insanların iyi bildiği ve kullandığı bir yağdır. Ancak diğer birçok ürün gibi aspir yağı da bilinçsizce ve doktora danışmadan düzenli olarak kullanılmamalıdır.

Aspir yağı neye iyi gelir? Aspir yağı ne işe yarar?

Saça, cilde, tırnaklara odluğu kadar iç organlara da çeşitli faydalar sağladığı kabul edilen aspir yağı birçok rahatsızlık için de kullanılabilmektedir. Doktor onayı olduğu süreç çeşitli faydalarından yararlanılabilen aspir yağının en bilinen faydaları şu şekildedir:

Nemlendirici etkisi vardır.

Yaşlandırma etkilerini geciktirici etkisi vardır.

Cilt sorunlarına iyi geldiği bilinir. Aspir yağının cilde faydalarının başında cilde parlaklık ve canlılık getirmesidir. Ayrıca ince çizgilerin oluşumunu da geciktirdiği bilinir.

Aspir yağının saça faydaları da bulunur. Saça parlaklık verdiği gibi saç dökülmesi sorunlarına karşı da etkili olduğu kabul edilmektedir.

Kilo vermeye yardımcıdır.

Kalp sağlığını destekler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kan kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur.

Kan dolaşımını iyileştirir.

Antibakteriyel özeliği vardır.

E vitamini içerir.

Kemik hastalıklarına iyi gelir.

Besin değerleri de oldukça yüksektir. 1 yemek kaşığında 124 kalori, 14 gram yağ bulunur. Karbonhidrat ve protein içermez.

Sindirim sorunlarını giderir.

Kan pıhtılaşmasını engeller.

Cilt bariyerini güçlendirir ve onarır.

Kaşıntıları giderir.

Balgam söktürücüdür.

Terlemeyi sağlar. Bu sayede toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.

Damar sertleşmesini engeller.

Kabızlığı giderir.

Kas ağrılarını hafifletir.

Eklem ağrılarını giderir.

Kas gelişimine düzenli kullanıldığı sürece katkı sağladığı bilinir.

Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

Soğuk algınlığı grip gibi hastalıklara karşı vücudu güçlendirir.

Aspir yağının yan etkileri var mıdır?

Her ne kadar çeşitli faydaları ile bilinse de aspir yağının da kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilen bazı yan etkileri olabilir. Olası bazı yan etkileri ve sebep olabileceği olumsuz durumlardan bazıları şunlardır:

Kan dolaşımı bozuklukları

Öksürük

Dil şişmesi

Kusma

Mide krampları

Hırıltılı solunum

Halsizlik

Baygınlık hissi

Zayıf nabız

Baş dönmesi

Alerjik reaksiyon ve şok

Aspir yağı göbek yağını eritir mi?

Sağlıklı yağların kilo vermek isteyenlere yağ yakıcı katkısı olduğu bilinmektedir. Aspir yağı da karın bölgesindeki yağlanma oranını azalttığı kabul edilir. Kilo kontrolünde yardımcı olan ve bazı kişilere diyetisyenler tarafından da önerilen aspir yağı bilinçli olarak kullanılmalıdır.

Doktor kontrolünde kullanılması gereken aspir yağının yapılan araştırmalara göre diyet yapan kişilere yağ yakımı konusunda destek olduğu bilinmektedir. Sağlıklı beslenerek uzman kontrolünde hazırlanan bir diyete destek olarak aspir yağı kullanılabilmektedir.