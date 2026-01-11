Aspiratörden çıkan yangın panikletti

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evin mutfağındaki aspiratörden kaynaklanan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Meşrutiyet Mahallesi 2057 sokak üzerindeki bir apartmanın 3’üncü katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş.’ye ait evin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aspiratörden yoğun duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA