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Asrın depreminde hasar gören cam ve seramik eserler laboratuvarlarda onarılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay Müzesi'nde zarar gören cam ve seramik eserler, Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda uzman ekipler tarafından onarılıyor.

Asrın depreminde hasar gören cam ve seramik eserler laboratuvarlarda onarılıyor

Asrın felaketi olarak bilinen Kahramanmaraş depremlerinde Hatay Müzesi'nde zarar gören 205 cam ve seramik eserin parçaları, Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'na gönderildi. Hatay'dan büyük bir dikkatle ayrı ayrı paketlenen cam ve seramik eserler, Erzurum'daki laboratuvarda konunun uzmanı görevliler tarafından büyük bir dikkatle tasnife tabi tutuldu. Rabia Genç, Muhammet Kırmaç, Erol Usman, Mete Efe Candar ve Ömür İmamoğlu'ndan oluşan uzman ekip, adeta samanlıkta iğne arar gibi parçaları aradı. Özellikle küçük parçalara ayrılan cam eserleri büyük bir dikkatle ayıran görevliler, eserlerin eksiklerini tamamladı.

Depremin zarar verdiği seramik eserlerde de aynı yolu izleyen görevliler, kırık parçaları bir araya getirmek için yoğun uğraş veriyor. Yüzlerce kırık parçadan seramiklere ait olanları bulan görevliler, gerekli temizliği yaptıktan sonra onarımını gerçekleştiriyor.

ÇOK KIYMETLİ ESERLER

En az biner yıllık eserlerin yeniden sergilenmesi için çalıştıklarını belirten Erzurum Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı restoratörü ve sanat tarihçisi Rabia Genç, "Hatay'da yaşanan büyük deprem sonrasında zarar gören eserler, genel müdürlüğümüzün talimatıyla Türkiye'de bulunan laboratuvarlara gönderildi. Bize düşen grupta 205 adet seramik ve cam eser yer aldı. Şu anda seramik ve cam eserlerin yapıştırma ve kaldırma işlemlerinin uygulamalarını yapıyoruz. Hatay'dan tasnif edilerek bize gönderilen eserlerin kırılan parçalarını bularak onları yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Genel olarak Hatay'ın kültürüne baktığımızda çok köklü bir tarihe sahip olduğu için çalıştığımız eserler de çok kıymetli eserler. Onları tekrardan müzelerimize kazandırmak için uğraşıyoruz" diye konuştu. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Seramik Erzurum cam
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