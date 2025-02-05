Asrın felaketinin üzerinden 2 yıl geçti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Adıyaman’da “bir oluruz” temalı anma töreni

"Asrın felaketi" olarak tarihe geçen 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Adıyaman’da “Bir Oluruz” temalı anma töreni düzenlenecek. Kuran tilaveti ile birlikte duaların edileceği törende ‘6 Şubat Ağıdı’ da dinletilecek. 11 ilden birer aileye yeni evlerinin anahtarı teslim edilecek. Törene katılanlar, deprem şehitleri için yakalarında dayanışmanın sembolü Anadolu Karanfili’ni taşıyacak. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Murat Kurum ve Bakan Ali Yerlikaya konuşma yapacak.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILANLAR DA DAVET EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kabine üyelerinin katılacağı törene, depremzede aileler ile deprem konutlarının şantiyelerinde çalışan işçiler, mimar, mühendis ve ustalar, depremden sonra arama kurtarma çalışmalarına katılan Kızılay, JAK, UMKE, AFAD gibi sivil toplum örgütlerinin gönüllüleri de davet edildi.

BİRLİĞİN SEMBOLÜ ANADOLU KARANFİLİ

Törende devlet ve millet kenetlenmesini sembolize eden Anadolu Karanfili görselleri ve rozetleri kullanılacak. 6 Şubat depremlerinde yitirilen canlar; umudu, kardeşliği, sevgiyi ve dayanışmayı yeniden ayağa kalkma gücünü temsil eden Anadolu Karanfili ile anılacak.

Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’ya canlı bağlantıların da yapılacağı törende 11 ilden birer aileye yeni evlerinin anahtarı teslim edilecek. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşma yapacak.

“BİR OLURUZ YARINLARA SAPASAĞLAM BİR SÖZ OLURUZ”

Törenin teması ise “Bir Oluruz” başlığını taşıyacak. “Bir oluruz yarınlara sapasağlam bir söz oluruz” anlayışıyla depremzedelere gelecek için umut verilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan törende deprem şehitleri için Kuran tilaveti okunacak. Duaların ardından ‘6 Şubat Ağıdı’ da dinletilecek. Sinan Akçıl, 6 Şubat için bestelediği “Birlikte Başaracağız” şarkısını seslendirecek. Drama gösterisinin de yapılacağı anmada Dursun Ali Erzincanlı’nın “Bir gece şiiri” okunacak.

ASRIN BİRLİKTELİĞİNE KATKI SUNAN 44 KURUM VE KURULUŞA ÖZEL PLAKET

Törende asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket sunulacak. Plakette Anadolu Karanfili sembolü ile “Hafızalarımızdan asla silinmeyecek olan asrın felaketinde sergilediğiniz örnek dayanışma, yardımseverlik ve göstermiş olduğunuz fedakarlık her daim hatırlanacak, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza ilham kaynağı olacaktır” ifadeleri yer alacak.

AFAD, TOKİ, Emlak Konut, BAYKAR Teknoloji ve Mühendislik, Türk Hava Yolları, BORSA İstanbul, Turkcell, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin de aralarında olduğu 44 kurum ve kuruluş plaketle onurlandırılacak. Yine deprem sürecinde ülkemize katkı sağlayan Azerbaycan, Özbekistan, Endonezya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Cezayir, Somali ve Malezya’nın büyükelçilerine de plaket sunulacak.

DEPREM BÖLGESİNİN 2. BÜYÜK ŞANTİYESİNE ZİYARET

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Kurum beraberlerindeki heyet ile Adıyaman İndere’deki Emlak Konut şantiyesini ziyaret edecek. 5 milyon metrekarelik alanda kurulan şantiye ile 16 bin 467 konut ve 363 ticari birim olmak üzere toplamda 16 bin 830 bağımsız bölüm inşa ediliyor.

İndere’de bugüne kadar 16 bin 331 konutun kurası çekilerek hak sahipleri tespit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum daha sonra Adıyaman merkezde yapımı tamamlanan çarşıyı ziyaret edecek. Emlak Konut, yeni çarşıda 13 bin metrekarelik alanda 28 iş yeri ve ofisin inşasını bitirdi.