Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimleri nelerdir? Assansin’s Creed Shadows minimum ve önerilen sistem gereksinimleri

Assansin’s Creed Shadows rol yapma oyunu aksiyon odaklı, Japonya’da geçen oyun türlerinden biridir. Bu oyun bünyesinde birbirinden farklı iki karakter bulunmaktadır. Kullanıcılar bu iki farklı karakterden birini tercih etme hakkına sahiptir. Bu oyunu oynayabilmek için kullanılan cihazların bazı sistem ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerekmektedir. Kullanıcılar için hem savaş hem keşif gibi faktörleri bir arada sunan bu oyunu yüksek kalitede oynamak son derece önemlidir.

Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimleri nelerdir?

İngilizcesi "Role Playing Game" olarak bilinen rol yapma oyunlarında kişiler seçtikleri bir karakterin tüm özelliklerine sahip olabilmekte ve onları kontrol edebilmektedir. Popüler video oyunları arasında bulunan rol yapma oyunlarından biri Assansin’s Creed Shadows oyunudur. Assansin’s Creed serisi bünyesinde yer alan bu oyunu yüksek çözünürlükte oynayabilmek için donanımsal açıdan bazı sistem gereksinimlerin var olması önemlidir.

yüzyıl Japonya’sında geçen bu rol yapma oyunu için kullanıcılar önerilen ya da minimum gerekli görülen sistem gereksinimlerine sahip olmalıdır. Donanımsal yönden eksik kalan cihazlarda bu oyundan beklenen verim alınamayabilir ve oyun kalitesi düşebilir.

Assassin’s Creed Shadows minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Video oyunlarından keyif alınabilmesi için sistem gereksinimlerinin yüksek kalitede olması gerekir. Bazı kişiler bu tür oyunları daha düşük çözünürlükte oynamayı tercih ederken kimi kullanıcılar ise yüksek çözünürlükte oynamak isteyebilir. Oyundan beklenen performansın alınabilmesi için oyunun donmaması, çözünürlüğün kötü olmaması ve kesinti gibi olumsuz durumların yaşanmaması önemli bir konudur. Bu bağlamda Assansin’s Creed Shadows minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:

Windows 10 / Windows 11 64-bit işletim sistemi

8 GB’lık RAM hafızasına sahip olunması

Ekran kartının Nvidia GeForce GTX 1070 8GB/AMD Radeon RX 5700 8GB/Intel Arc A580 8GB olması

DirectX sürümünün 12 olması

Depolama alanının en az 100 GB olması

İşlemcinin ise Intel Core i7 8700k/AMD Ryzen 5 3600 olması

Bu popüler rol yapma oyunu için minimum sistem gereksinimlerinin yanı sıra önerilen sistem gereksinimleri de ayrı bir öneme sahiptir. Önerilen sistem gereksinimleri oyunun daha yüksek çözünürlükte oynanmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda Assansin’s Creed Shadows önerilen sistem gereksinimleri ise şöyledir: