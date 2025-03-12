AŞTİ'de denetim başladı! Fahiş fiyata bilet kesen otobüs firmalarına ceza yağdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ekipleri, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüs firmalarına yönelik incelemelerde bulundu. Ekipler otobüslerin plaka, yetki belgesi, şoför sayısı bilgilerini kontrol etti. Yolcuların biletlerini isteyen ekipler, denetimlerde bakanlığa bildirilen bilet tarifesi ile vatandaşa uygulanan bilet fiyatlarını karşılaştırdı.

CEZAİ YAPTIRIMLAR UYGULANIYOR

Otobüs firmalarının bakanlığa bildirdikleri bilet ücretlerini fiyat istikrarının sağlanması amacıyla 4 ay geçmeden değiştirmeleri mümkün değil. Firmaların bakanlığa bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30'a kadar indirim yapmaları mümkün. Ancak, bakanlığa bildirilen ücret tarifelerinin üstünde bilet ücreti alınması yasak. Bu kapsamda bakanlığa bildirilen ücret tarifesi fiyatının üstünde bilet düzenlemek suretiyle fahiş fiyat uygulayan otobüs firmalarına 8 bin 173 TL ile her bilet için 5 uyarma yani 2 bin 955 TL idari para cezası veriliyor. Korsan taşımacılık, biletsiz yolcu taşımacılığı, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde terminal ve ara durak dışı yolcu indirip bindirenlere cezai yaptırımlar uygulanıyor. Denetimler hem yolcu terminallerinde hem trafik denetim noktalarında hem de elektronik takip sistemleri üzerinden yürütülüyor.

(DHA)