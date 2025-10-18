HABER

AŞTİ’de otobüs yangını paniğe neden oldu

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) otoparkında boş otobüste çıkan yangın paniğe neden oldu.

AŞTİ’de otobüs yangını paniğe neden oldu

Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde AŞTİ otobüs otoparkında park halinde bulunan 19 KK 454 plakalı Varan Turizme ait otobüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

AŞTİ’de otobüs yangını paniğe neden oldu 1

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otobüs kullanılamaz hale gelirken yanında park halinde bulunan 2 otobüste ise maddi hasar meydana geldi.

AŞTİ’de otobüs yangını paniğe neden oldu 2

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı.

AŞTİ’de otobüs yangını paniğe neden oldu 3

(İHA)

Ankara
