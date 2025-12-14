Half-Life 3'ü iple çekenlere müjde: "Steam Machine'in çıkış oyunu olacak"

The Game Awards 2025 geride kaldı ancak ne yazık ki resmi bir duyurunun eli kulağında olduğu yönündeki söylentilere rağmen, Half-Life 3 ile ilgili bir hiçbir duyuru gelmedi. Bu durum, söylentilere gerçekten inanan bazı hayranları derin bir umutsuzluğa sürüklemeye yetti fakat her şey bitmiş değil.

GAZETECİDEN DİKKAT ÇEKEN "HALF-LIFE 3" İDDİASI

Gazeteci Mike Straw, Insider Gaming Weekly podcast'inin son bölümünde Half-Life 3'ün son durumu hakkında güncel bilgiler paylaştı. Straw'un kaynaklarına göre Valve, PC endüstrisini etkileyen ve Steam Machine'in maliyetini de kaçınılmaz bir şekilde etkileyecek olan RAM krizi nedeniyle duyuruyu bekletiyor.

Straw'a göre oyun, yeni donanımın yani Steam Machine'in çıkış oyunu olacak ve Steam Machine ile birlikte 2026’nın ilkbahar döneminde karşımıza çıkacak.

Straw durumu şöyle özetledi:

"Sadece durumla ilgili güncel bir bilgi vermek istedim. İnsanlar sorup duruyor. Bana bir tarih verildi. Bu tarihi haberleştirmedim çünkü onlar da bu tarihten %100 emin değillerdi. O tarih geçip gitti. Yani, haberi yapmamamın bir nedeni vardı. Görüştüğüm her gazetecinin, konuyu takip eden ve araştıran her içerik üreticisinin duyduğu tarihlerin hepsi geçti. [...] Ancak şu an elimdeki tüm bilgiler ve konuştuğum herkes, Half-Life 3'ün Steam Machine için bir çıkış oyunu olacağı konusunda hala ısrarcı."

RAM KRİZİ STEAM'İ DE ETKİLİYOR

Ancak fiyat konusunda henüz bir karar verilmemiş olması, diğer tüm duyuruları da engelliyor. Bunun nedeni ise PC RAM fiyatları. Fiyatlar Ekim ayına göre %200, %300, hatta %500 artmış durumda ve durum giderek kötüleşiyor.

Straw sözlerine şöyle devam etti:

"Bana söylenen aralık; Steam Machine, Steam Frame, Steam Controller ve Half-Life 3 için 2026 İlkbaharıydı. [...] Günün sonunda, oyun gerçek. Bunu inkar etmek mümkün değil. Bu noktada mesele 'eğer' değil, 'ne zaman' meselesi. Tüm işaretler Aralık ayında duyurulacağını gösteriyordu. Sonra işler sarpa sardı ve sanırım bu endişe durumu hakim oldu. Steam Machine'in 2026'nın ilk çeyreğinde, yani ilk çeyreğin sonunda çıkması bekleniyordu ancak donanımın ertelenip ertelenmeyeceğini merak etmeye başladım."

Straw kaynaklarının güvenilirliğine de değindi:

"Size bu oyun hakkında konuştuğum kişilerin, daha önce bana bilgi vermemiş sıradan kaynaklar olmadığını söyleyebilirim. Bunlar bana Madden hakkında detaylar veren kaynaklarla aynı kişiler. Birkaçı, daha önce haberini yaptığım ve geliştirilme aşamasında olan Yüzüklerin Efendisi oyunu hakkında detay veren kaynaklarla aynı. Yani rastgele, tek seferlik insanlar değiller ve Half-Life 3'ün Bahar aylarında geleceği konusunda hala ısrarcılar."

STEAM MACHİNE'İN FİYATI YÜKSEK OLABİLİR

Gerçekten de Steam Machine'in fiyatlandırması, Valve'ın cihazın konsollar gibi sübvanse edilmeyeceğini (maliyetinin altında satılmayacağını) doğrulamasının ardından zaten tartışmalı bir konu olmuştu. Yani Valve; Microsoft ve Sony'nin geçmişte Xbox ve PlayStation konsollarında yaptığı gibi, birim satışlarından zarar edip bunu Steam üzerinden oyun satışları ve aksesuar satışlarıyla telafi etmeye istekli değil. Bahsi geçen RAM sorunuyla birlikte Valve, donanım için yüksek bir fiyat etiketi belirlemek zorunda kalabilir ki bu da satışları daha en başından baltalayabilir. Bu durumda beklemeleri ve hatta gerekirse lansmanı biraz ertelemeleri mantıklı görünüyor.