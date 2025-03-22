Astım ilacı orucu bozar mı? Astım ilacı oruca zarar verir mi?

Oruç tutmaya niyetlenenlerin bu niyetini gerçekleştirmeden evvel sağlıklarının el verip vermediğini öğrenmesi gerekebilir. Kimi insanların kronikleşmiş hastalıkları olabilir ve bu hastalıkların tedavisinde çeşitli ilaçları kullanabilir. İnsan vücudu oruç zamanı çok uzun saatler aç kalacağından bu durum bazı kişilerde riskli olabilir. Öte yandan astım hastası olan insanlar oruç tutmak isteyebilir. Tam da bu noktada astım ilaçlarının kullanımının oruca zarar verip vermediği konusu karşımıza çıkar.

Astım ilacı orucu bozar mı?

Günümüzde birçok insan nefes alamama sorunundan dolayı astım ilaçları kullanmaktadır. Astım ilaçları tablet veya hap formunda olabileceği gibi sprey ya da buhar formunda da olabilmektedir. Ramazan döneminde astım hastaları oruç tutma niyetine girebilir ve ilaç kullanımının oruca engel olup olmadığı konusu üzerine gidebilir.

Astım ilacı orucu bozar mı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtı verilmiş bir sorudur. Bu kapsamda buhar ya da sprey formda tasarlanmış olan astım ilaçları oruç bozmamaktadır. Fakat tablet ya da şurup formunda astım ilacının kullanımı yeme içme grubuna girdiğinden böyle bir durumda orucun bozulması mümkündür. Ayrıca astım hastalarının beklenmedik zamanda astım krizleri tutabilmektedir. Bu tür durumların yaşanma riski yüksek olduğunda hastalara oruç tutmamaları önerilmektedir.

Astım ilacı oruca zarar verir mi?

Astım ilaçları nefes alamama sıkıntı çeken insanlar için kurtarıcı nitelik taşıyan ilaçlar arasında bulunmaktadır. Oruç tutarken bu ilaçların kullanımına belirli çerçeveler içerisinde devam edilebilmektedir. Astım ilacı eğer yeme içme gibi yutmalık bir formdaysa bu durum oruca zarar verebilmektedir. Diğer yandan kullanılan ilaç sprey ya da buhar gibi bir şeyse orucun zarar görmesi söz konusu değildir.

Bununla birlikte oruçluyken astım ilacı kullanmak Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre de sorun olmayan bir durumdur. Ancak nefes alamama problemi haricinde başka hastalıkları olan insanların oruç tutması uygun görülmemektedir. Yalnızca nefes darlığı sorunu olan insanların ise hastalık seviyesinin dikkate alınması ve doktor kontrolünde oruçlarını tutması tavsiye edilir.