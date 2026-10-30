Bebeklerde sinsi tehlike! Basit bir öksürükle başlıyor, solunumu durdurabiliyor

Havaların soğumasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülmeye başladı. Bu dönemde özellikle bebekleri tehdit eden RSV, bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş çocuklarda ağır seyredebilirken prematüre doğan ve kronik akciğer ya da doğuştan kalp hastalığı bulunan bebeklerde daha ciddi tablolara neden olabiliyor.

Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öktem, RSV’nin belirtilerini, risk gruplarını ve tedavi sürecini anlattı.

"KAPALI ALANLAR RİSKİ ARTIRIYOR"

Havaların soğumasıyla kapalı alanlarda geçirilen sürenin arttığını belirten Doç. Dr. Öktem, okulların açılmasıyla enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştıran koşulların oluştuğunu ifade etti. Doç. Dr. Öktem, “Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar ve aileleri büyük şehirlerde yeniden bir araya geliyor. Özellikle anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklar, enfeksiyonların yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri her zaman uygulayamayabiliyor. Havaların soğumasıyla kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi ve kalabalıkların artması da solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasını kolaylaştırıyor” dedi. Doç. Dr. Öktem, “Kapalı ve kalabalık ortamlar sık sık havalandırılmalı, yenidoğan bebekler kalabalık ortamlardan uzak tutulmalıdır. Bebekler sigara dumanından kesinlikle uzak tutulmalı, anne sütü alan bebekler emzirilmeye devam edilmelidir” diye konuştu.

"BEBEKLERDE HAFİF ENFEKSİYONLAR AĞIRLAŞABİLİYOR"

Bebeklerin bağışıklık sisteminin henüz tam olarak gelişmemesi ve solunum yollarının daha dar olması nedeniyle enfeksiyonlardan daha fazla etkilenebildiğini belirten Doç. Dr. Öktem, büyük çocuklarda veya yetişkinlerde hafif seyreden hastalıkların bebeklerde ciddi tablolara dönüşebileceğini söyledi.Doç. Dr. Öktem, “Yetişkinlerde ya da büyük çocuklarda grip ve nezle gibi hafif belirtilerle atlatılabilen solunum yolu enfeksiyonları, bebeklerde bronşiolit ve zatürre gibi daha ağır klinik durumlara neden olabiliyor. Bebeklerin bağışıklık sisteminin henüz tam gelişmemiş olması ve solunum yollarının dar yapısı, enfeksiyonların alt solunum yollarına ilerlemesi ve hava yollarında tıkanıklık oluşturması açısından önem taşıyor. Bebeğe dokunmadan önce eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalıdır. Öksürük, burun akıntısı, hapşırma veya hafif ateş belirtisi gösteren kişiler bebeklerle temastan kaçınmalıdır” diyerek sürecin önemine dikkat çekti.

RSV BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sonbahar ve kış aylarında RSV başta olmak üzere çeşitli viral enfeksiyonların bebekler açısından önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Öktem, hastalığın burun akıntısı gibi hafif belirtilerle başlayabileceğini, bazı bebeklerde ise solunum sıkıntısına kadar ilerleyebileceğini belirtti. Doç. Dr. Öktem “RSV enfeksiyonunda burun tıkanıklığı, burun akıntısı, ateş, öksürük ve hırıltılı solunum görülebiliyor. Bebeklerde beslenme güçlüğü ve solunum sıkıntısı da ortaya çıkabiliyor. Ağır vakalarda solunum durması, yani apne, dudak çevresinde ve parmak uçlarında morarma gelişebiliyor. Özellikle solunum güçlüğü, morarma veya solunum durması gibi belirtiler acil değerlendirme gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

PREMATÜRE BEBEKLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Bazı bebeklerin RSV enfeksiyonunu ağır geçirme açısından daha yüksek risk taşıdığını belirten Doç. Dr. Öktem, özellikle prematüre doğan ve belirli sağlık sorunları bulunan bebeklerin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Öktem, “Çok erken doğan prematüre bebekler, doğuştan kalp hastalığı bulunanlar ve kronik akciğer hastalığı olan bebekler RSV açısından risk grubunda yer alıyor. Yenidoğan döneminde yoğun bakımda tedavi görmüş ve akciğer sorunları devam eden bebeklerin de özellikle dikkatle izlenmesi gerekiyor. Özellikle ilk RSV sezonuna giren bebeklerde veya 8 aydan küçük risk grubundaki bebeklerde ağır hastalık riskini azaltmak amacıyla uzun etkili koruyucu antikor tedavileri uygulanabilir” dedi.

RSV TEDAVİSİNDE DESTEKLEYİCİ YAKLAŞIM ÖN PLANDA

RSV’nin viral bir enfeksiyon olduğunu ve bu nedenle antibiyotiklerin virüsün kendisine karşı etkili olmadığını belirten Doç. Dr. Öktem, tedavinin bebeğin klinik durumuna göre planlandığını anlattı. Doç. Dr. Öktem, “RSV enfeksiyonuna karşı rutin olarak kullanılan, hastalığı doğrudan ortadan kaldıran özel bir antiviral tedavi bulunmuyor. Hastaneye yatırılması gereken bebeklerde öncelikle beslenmenin ve sıvı alımının desteklenmesine, solunumun rahatlatılmasına odaklanıyoruz. Gerektiğinde oksijen tedavisi uygulanabiliyor. Çok ağır vakalarda solunum cihazı desteği gerekebiliyor. Mümkün olduğunca daha az girişim gerektiren yöntemlerle tedavi sağlamaya çalışıyoruz. Bazı inhaler tedaviler ise bebeğin klinik durumuna göre değerlendirilebiliyor. Gebelik döneminde uygulanan RSV aşısı sayesinde annede oluşan antikorlar plasenta yoluyla bebeğe geçerek doğumdan sonraki ilk dönemde koruma sağlayabilir. RSV enfeksiyonundan korunmak için temel hijyen kurallarına uyulmalı, risk grubundaki bebekler için hamilelik aşıları ve koruyucu antikor tedavileri değerlendirilmelidir” dedi.

Kaynak: DHA