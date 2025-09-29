Astım nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Hava yollarının tıkanması, solunum yollarının daralması ya da şişmesi sonucunda kişilerin nefes alma düzenlerinde ciddi ve olumsuz değişiklikler yaşanır. Yaygın belirtiler ile kendini gösteren astım hastalığı da terlemeden yorgunluk hissine birçok farklı belirti ile birlikte yaşanabilen ciddi bir sağlık problemi, kronikleşebilen bir rahatsızlıktır.

Astım nedir?

Kişilerin solunum yollarında meydana gelen iltihaplanma ve kasların gerilmesi nedeni ile oluşan kronik akciğer hastalığı, astımdır. Astım hastalığında akciğerlerde yer alan bronşiyel hava yolları daralıp şişer ve nefes almada zorlanmaya neden olur. Bu durum da öksürük, göğüste sıkışma, hırıltı, nefes darlığı gibi durumlara yol açar.

Nefes almayı zorlaştırma etkisi ile kişilerin günlük yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren astım hastalığı tetikleyici unsurlardan uzak kalınması gereken de bir hastalıktır. Bazı kişilerde astım hastalığı hafif bir şekilde seyrederken bazı kişiler ileri seviyelerde astım hastası olabilirler. Kronik bir hastalık olan astım hastalığı belli aralıklarla astım krizlerine de neden olmaktadır.

Astım belirtileri nelerdir?

Farklı türleri bulunan astım hastalığı genetik ya da sonradan oluşacak şekilde yaşanabilir. Astım türleri belirtileri ile de doğru orantılıdır. Daha çok alerjik astım türü yaygındır ve diğer astım türleri şunlardır:

Alerjik astım

Egzersiz yapmadan kaynaklı astım

Öksürük temelli astım

Mesleki astım

Gece astımı

Mevsimsel olarak yaşanan astım

Alerjileri tetikleyen çeşitli unsurlar astım krizlerine de yol açmaktadır. Evcil hayvan tüyü, soğuk hava, aşırı egzersiz yapma, grip nezle gibi hastalıklar alerjik astım krizlerini tetikleyebilmektedir. Farklı kokular, parfüm ya da deodorantlar, çeşitli kolonyalar da astım krizlerini tetikleyici etkiye sahip olabilir. Genel olarak en sık karşılaşılan tetikleyiciler şunlardır:

Polen

Genetik sebepler

Soğuk hava

Grip, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlar

Toz akarları

Hayvan tüyleri

Hava kirliliği

Alerjik durumlar

Reflü

Yoğun stres

Beta blokerler

Aspirin ya da farklı bazı ilaçlar

Tarım, kuaförlük, üretim gibi alanlarda çalışanların maruz kaldığı hava koşulları

Sigara içmek ya da sigara içilen ortamda çok uzun süre bulunmak

Astım tedavisi kesin olarak yapılmadığı bilinen bir durumdur. Ancak semptomlarını iyileştirmeye yönelik bazı yöntemler bulunmaktadır. Tedavide kullanılan çeşitli ilaçlar bulunmaktadır ve bu ilaçların başında kortizon gelmektedir

İki çeşit ilaç grubunun kullanıldığı astım hastalığı tedavisinde hangi ilaçların ne kadar süre ile ve ne kadar miktarlarda kullanılacağı doktor tarafından belirlenmelidir. İyi geldiği söylenen ürünler ya da ilaçlar bilinçsiz bir şekilde kullanılmamalıdır.

Kortizon ile birlikte kullanılan astım tedavisi yöntemleri şunlardır: