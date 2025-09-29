HABER

Astım nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Solunum yolu hastalıkları nefes darlığı ya da başka hastalıklarla kendini gösterebilen, hem hayvanlarda hem insanlarda görülebilen ciddi sağlık sorunlarıdır. Patolojik olan solunum yolu problemleri kendi içinde farklı türlere sahiptir.

Astım nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Ferhan Petek

Hava yollarının tıkanması, solunum yollarının daralması ya da şişmesi sonucunda kişilerin nefes alma düzenlerinde ciddi ve olumsuz değişiklikler yaşanır. Yaygın belirtiler ile kendini gösteren astım hastalığı da terlemeden yorgunluk hissine birçok farklı belirti ile birlikte yaşanabilen ciddi bir sağlık problemi, kronikleşebilen bir rahatsızlıktır.

Astım nedir?

Kişilerin solunum yollarında meydana gelen iltihaplanma ve kasların gerilmesi nedeni ile oluşan kronik akciğer hastalığı, astımdır. Astım hastalığında akciğerlerde yer alan bronşiyel hava yolları daralıp şişer ve nefes almada zorlanmaya neden olur. Bu durum da öksürük, göğüste sıkışma, hırıltı, nefes darlığı gibi durumlara yol açar.

Nefes almayı zorlaştırma etkisi ile kişilerin günlük yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren astım hastalığı tetikleyici unsurlardan uzak kalınması gereken de bir hastalıktır. Bazı kişilerde astım hastalığı hafif bir şekilde seyrederken bazı kişiler ileri seviyelerde astım hastası olabilirler. Kronik bir hastalık olan astım hastalığı belli aralıklarla astım krizlerine de neden olmaktadır.

Astım belirtileri nelerdir?

Farklı türleri bulunan astım hastalığı genetik ya da sonradan oluşacak şekilde yaşanabilir. Astım türleri belirtileri ile de doğru orantılıdır. Daha çok alerjik astım türü yaygındır ve diğer astım türleri şunlardır:

  • Alerjik astım
  • Egzersiz yapmadan kaynaklı astım
  • Öksürük temelli astım
  • Mesleki astım
  • Gece astımı
  • Mevsimsel olarak yaşanan astım

Alerjileri tetikleyen çeşitli unsurlar astım krizlerine de yol açmaktadır. Evcil hayvan tüyü, soğuk hava, aşırı egzersiz yapma, grip nezle gibi hastalıklar alerjik astım krizlerini tetikleyebilmektedir. Farklı kokular, parfüm ya da deodorantlar, çeşitli kolonyalar da astım krizlerini tetikleyici etkiye sahip olabilir. Genel olarak en sık karşılaşılan tetikleyiciler şunlardır:

  • Polen
  • Genetik sebepler
  • Soğuk hava
  • Grip, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlar
  • Toz akarları
  • Hayvan tüyleri
  • Hava kirliliği
  • Alerjik durumlar
  • Reflü
  • Yoğun stres
  • Beta blokerler
  • Aspirin ya da farklı bazı ilaçlar
  • Genetik nedenler
  • Tarım, kuaförlük, üretim gibi alanlarda çalışanların maruz kaldığı hava koşulları
  • Sigara içmek ya da sigara içilen ortamda çok uzun süre bulunmak

Astım tedavisi kesin olarak yapılmadığı bilinen bir durumdur. Ancak semptomlarını iyileştirmeye yönelik bazı yöntemler bulunmaktadır. Tedavide kullanılan çeşitli ilaçlar bulunmaktadır ve bu ilaçların başında kortizon gelmektedir

İki çeşit ilaç grubunun kullanıldığı astım hastalığı tedavisinde hangi ilaçların ne kadar süre ile ve ne kadar miktarlarda kullanılacağı doktor tarafından belirlenmelidir. İyi geldiği söylenen ürünler ya da ilaçlar bilinçsiz bir şekilde kullanılmamalıdır.

Kortizon ile birlikte kullanılan astım tedavisi yöntemleri şunlardır:

  • Bronkodilatör ilaçlar solunum yolları etrafındaki kasların gevşemesini sağlar. Gevşeyen kaslar solunum yollarının havayı hareket ettirebilmesine olanak tanır. Mukusun solunum yollarında daha rahat bir şekilde hareket etmesi de bu ilaçlar sayesinde gerçekleşir.
  • Antiinflamatuar ilaçlar ile solunum yollarında oluşan şişlikler ve mukus üretimi azaltılır. Havanın ciğerlere girip çıkması da bu sayede kolay hale gelir. Doktorlar kronik astım semptomlarını kontrol edebilmek ya da önleyebilmek için bunları her gün almaları için reçete de yazabilmektedir.
  • Biyolojik tedaviler de astım hastalığı için uygulanabilen yöntemlerdendir. Bunlar uygun olan inhaler tedavilerine rağmen semptomların devam ettiği şiddetli astım durumları için kullanılmaktadır.
