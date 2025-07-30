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"Astoria Grande" kruvaziyeri 906 yolcusuyla Amasra'ya geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri, Amasra Limanı'na demirledi.

"Astoria Grande" kruvaziyeri 906 yolcusuyla Amasra'ya geldi

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 906 yolcu ve 445 kişilik mürettebatıyla gelen, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı Palau bandıralı gemi, buraya 77. seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

"Astoria Grande" kruvaziyeri 906 yolcusuyla Amasra ya geldi 1

Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan, Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Geminin akşam Samsun'a kıyılarına gideceği öğrenildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasra
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