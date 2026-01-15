Astronotlardan biri hastalanmıştı! Uzay tarihinin ilk 'tıbbi tahliyesi' gerçekleşti

İsmi açıklanmayan bir Crew-11 mürettebat üyesinin tıbbi sorununun değerlendirilmesi amacıyla eve getirilmesine yönelik bir haftalık çaba sona erdi. SpaceX Crew Dragon kapsülündeki dört astronot, Perşembe sabahı erken saatlerde Pasifik Okyanusu'na indi.

UZAYDAN DÖNEN EKİBİ YUNUSLAR KARŞILADI

CNN'de yer alan habere göre; mürettebat, Çarşamba günü Doğu Zaman Dilimi (ET) ile 17:20'de uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı ve 10 saatlik bir yolculuk gerçekleştirdi.

Crew-11 adlı görevin parçası olan astronotlar, Perşembe günü ET ile 03:40'tan hemen sonra San Diego açıklarına iniş yaptı. Ekip, yakında yüzen birkaç yunus tarafından karşılandı.

NE OLMUŞTU?

NASA, uzay ajansının tıbbi bir sorun nedeniyle planlanan bir uzay yürüyüşünü iptal ettiğini duyurmasının ardından geçen hafta Crew-11 astronotlarını eve getirme kararı almıştı.

NASA, hangi mürettebat üyesinin tıbbi sorunu olduğunu açıklamamış ancak detay vermemişti.

İptal edilen uzay yürüyüşünü her ikisi de Crew-11 ekibinin üyeleri olan NASA'dan Mike Fincke ve Zena Cardman'ın gerçekleştireceği aktarılmıştı.

İkili, ekip arkadaşları Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Kimiya Yui ve Roscosmos'tan Rus kozmonot Oleg Platonov ile birlikte Dünya'ya döndü.

UZAY İSTASYONUNDA KİM KALDI?

Crew-11'in başlangıçta, ancak yerine geçecek ekip olan Crew-12 astronotları operasyonları devralmak üzere geldikten sonra, Şubat ortasında uzay istasyonundan ayrılması planlanmıştı.

Crew-11 astronotlarının erken ayrılışı, futbol sahası büyüklüğündeki uzay istasyonunu üç personel ile bıraktı. Bu isimler, iki Rus kozmonot Sergey Kud-Sverchkov ve Sergei Mikaev ile Rusya ile yapılan bir ortak uçuş anlaşması kapsamında yörüngedeki laboratuvara giden NASA astronotu Chris Williams.