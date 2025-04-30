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Asya'da savaş an meselesi! Pakistan duyurdu: "Hindistan 24-36 saat içinde saldıracak"

Yeni savaş sesleri bu kez Asya'dan yükseldi. Bölgenin iki nükleer gücü olan Pakistan ve Hindistan arasında yükselen gerilim her an boyut değiştirme tehlikesiyle karşı karşıya. Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar, Hindistan'ın önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde ülkesine saldırı başlatacağına ilişkin bilgi sahibi olduklarını açıkladı. Gelen son dakika açıklaması endişeleri daha da artırdı.

Asya'da savaş an meselesi! Pakistan duyurdu: "Hindistan 24-36 saat içinde saldıracak"
Devrim Karadağ

Asya'nın iki nükleer gücü Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. İki ülke arasında her an savaş çıkabileceğiyle ilgili gelen son dakika haberleri tüm dünyada endişe yarattı. Asya'da yükselen savaş sesleri sonrası taraflara itidal çağrıları yapılsa da gelen açıklama endişeleri daha da artırdı.

PAKİSTAN DUYURDU: "HİNDİSTAN 24 İLA 36 SAAT İÇİNDE SALDIRACAK"

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Pakistan'ın, Hindistan’ın önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri bir saldırı başlatmayı planladığına dair güvenilir istihbarata sahip olduğunu söyledi.

"YANIT VERECEĞİZ! SONUÇLARINDAN ONLAR SORUMLU"

X üzerinden paylaşımda bulunan Tarar, "Pakistan’ın elinde, Hindistan’ın Pahalgam olayını sahte bir gerekçe olarak kullanarak önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri bir saldırı başlatmayı planladığına dair güvenilir istihbarat bulunmaktadır. Böyle bir saldırganlık eylemi kararlı bir karşılıkla yanıtlanacaktır. Sonuçlardan tamamen Hindistan sorumlu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Keşmir'de geçen hafta 26 kişinin öldüğü saldırı Pakistan ve Hindistan'ı karşı karşıya getirdi. İki ülke sınırda ateş açmayı sürdürüyorlar ve karşılıklı sert açıklamalar yapıyorlar.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, ülkesinin silahlı kuvvetlerine "operasyonel özgürlük" verdi.

(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan
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