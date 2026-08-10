At yarışında korkunç an! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 jokey yaralı 2 at öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen 36'ncı Uluslarası Kültür ve Sarımsak Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen at yarışlarında, başıboş at ile yarıştaki at çarpıştı. Atlar ölürken, jokey hafif şekilde yaralandı.

BAŞIBOŞ AT FACİAYA NEDEN OLDU

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Taşköprü Belediyesi'nce gerçekleştirilen 36'ncı Uluslarası Kültür ve Sarımsak Festivali devam ediyor. Festival çerçevesinde at yarışları gerçekleştirildi. Kabayazı mevkisindeki pistte düzenlenen at yarışlarında kaza meydana geldi. Piste giren başıboş bir at, yarışlarda koşan başka bir atla çarpıştı. O anlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Çarpışan atlar ölürken, yere düşen jokey hafif şekilde yaralandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır