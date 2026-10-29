Ataşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Binlerce kişi kortej yürüyüşünde buluştu

Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü, İstanbul’un Ataşehir ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü, vatandaşları bir araya getirdi.

ATAŞEHİR'DE CUMHURİYET COŞKUSU SOKAKLARA TAŞTI

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen Cumhuriyet Korteji, saat 17.00’de Ataşehir Bulvarı üzerindeki ATA Teras önünden başladı.

Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam eden yürüyüşte binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 29 Ekim coşkusuna ortak oldu. Bando takımının da eşlik ettiği kortejde Cumhuriyet Bayramı'nın 103’üncü yıl dönümü hep birlikte kutlandı.

KONSERLER OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ERTELENDİ

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü öncesinde yapılması planlanan gösteriler ile yürüyüş sonrasında düzenlenmesi beklenen konserler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl’ın da sahne almasının planlandığı konser programının yeni tarihinin daha sonra duyurulması bekleniyor.

VATANDAŞLAR İÇİN RİNG SEFERLERİ DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak amacıyla Ataşehir Belediyesi tarafından ulaşım desteği de sağlandı.

29 Ekim Perşembe günü saat 15.30 itibarıyla ilçedeki 17 mahalle muhtarlığının yanı sıra İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi önünden ring araçları hareket etti.

SERDAR ORHAN'DAN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan, kortej öncesinde yaptığı paylaşımda tüm vatandaşları Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olmaya davet etmişti.

Orhan, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“29 Ekim’de saat 16.30’da Ata Teras önünde toplanarak, saat 17.00’de başlayacak Cumhuriyet Kortejimizle, Ataşehir Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyeceğiz. Bayraklarımız ve meşalelerimiz elimizde, gelin Cumhuriyet coşkumuzu hep birlikte omuz omuza yaşayalım.”