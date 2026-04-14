Ataşehir'de okulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir ortaokulda okul kantininden tavuk döner yedikleri öne sürülen öğrencilerin zehirlendiği iddiası paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de okulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Ataşehir ilçesinde bulunan Piri Reis Ortaokulu'nda zehirlenme vakası yaşandığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, Mevlânâ Mahallesi'nde bulunan okulda, okul kantininden tavuk döner yedikleri öne sürülen bazı öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı.

VELİLER OKULA AKIN ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE sevk edildi. Rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahale okulda yapılırken, ardından çevredeki hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.

Ataşehir de okulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı 1

Olayın ardından endişelenen veliler okula akın etti. Okul çevresinde yoğunluk oluşurken, ekiplerin müdahalesi devam etti. Zehirlenme iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Ataşehir de okulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

gıda zehirlenmesi tavuk döner
