Ataşehir Finans Merkezi’nde göçük: 1 yaralı

Ataşehir Finans Merkezi’nde kaldırımda göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişi yaralandı.

Ataşehir Finans Merkezi’nde göçük: 1 yaralı

Olay, Ataşehir Finans Merkezi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldırımda çökme yaşandı. Bir kişi göçük altında kaldı.

YARALI ŞAHIS KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yaralı şahsı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ataşehir Finans Merkezi’nde göçük: 1 yaralı 1

Ataşehir Finans Merkezi’nde göçük: 1 yaralı 2

(İHA)

