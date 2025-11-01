Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' mesajı: Muvaffak olamayacaklar!

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Yeni millet bahçemizde şehrimize nefes aldıracak dev bir eseri daha milletimize kazandırmış olacağız. Bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin İstanbul’umuz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
- Tıpkı insanlar gibi şehirlerin de ruhu vardır. Kültürel zenginliği ve tarihi kimliği ile şehirler yaşayan varlıklardır. Şehirlerde insanı okursunuz tarihi anlarsınız.
"SABOTAJLARA RAĞMEN..."
- Sabotajlara rağmen tarihi yapılar inşaa ediyoruz. Sadece betondan ibaret bir şehir ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdi. Sadece asfalttan demirden müteşekkil bir şehir mekanik bir şehirdir. Bir şehri şehir yapan binalar, köprüler değildir. Tabiki önemlidir ama, aslolan insandır. Bir şehri şehir yapan orada yaşayanların huzuru ve güvenliğidir.
"İSTANBUL'DA YENİ FETRET DEVRİNE RAZI DEĞİLİZ"
- Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. Özellikle İstanbul'umuzu iş bilmez, tarih bilmez, kıfayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. Şunu herkes bilsin ki İstanbul bizim gözbebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil. Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Biz İstanbul için koşturuyoruz.
- Hemen her hafta yeni bir yatırımın müjdesini veriyoruz. 81 ilimizin her birine toplam 500 bin konut kazandıracağız. Yetmez, İstanbul'da yüksek seyreden kira fiyatlarının farkındayız. Bu soruna çözüm olarak bir projeyi devreye alıyoruz. TOKİ eliyle 15 bin konutu uygun şartlarda İstanbul'da kiraya vereceğiz. En kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız.
BALIKESİR'DEKİ DEPREM
- Geçen hafta Balıkesir'deki 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldık. Bu deprem bize aciliyeti yeniden hatırlattı. Devlet, belediye, vatandaş el ele verip kentsel dönüşümü süratle halletmek zorundayız.
- Millete ve memlekete hizmet öncelikle dert işidir. Bugün de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışını sizlerle yapıyoruz. Burası aynı zamanda afet anında yüzbinleri ağırlayacak olan bir toplanma merkezi olarak da hizmet verecek. Herhangi bir afet anında en az 40 bin çadır kurulabilecek. Afet anında ihtiyaç duyulan her şey burada olacak.
- Ayrıca çok önemli bir sağlık tesisine ev sahipliği yapıyor. 45 günde devreye aldığımız acil durum hastanemiz burada hizmet veriyor. Koronavirüsle mücadelede büyük hizmet gördü.
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ
- Toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini gözettik, bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmamaya özen gösterdik. Süreci bugünlere başarıyla getirdik. Terör örgütü silahları unsurlarını ülkemizden çekmekte olduğunu açıkladı. Birimlerimiz sahadaki gelişmeleri takip ediyor, TBMM'deki komisyon çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.
DEM PARTİ HEYETİYLE GÖRÜŞME: "VERİMLİ ,YAPICI VE UMUT VERİCİ"
- Hedefe giden her olumlu adımı önemsiyoruz. Son olarak perşembe günü Bakanlarımız komisyonu bilgilendirdi. Biz de DEM Parti heyetini kabul etti. Kendileriyle verimli ve geleceğe dair umut verici görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmemizin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Cumhur İttifakı olarak bu süreçte hızlı olmak gerektiğine inanıyoruz. İnşallah yeni bir dönemi mutlaka başlatacağız. Bunda sonuna kadar kararlıyız.
"CUMHUR İTTİFAKI'NDA KRİZ" İDDİALARINA SERT YANIT
- Hedefe yaklaştıkça yükümüz ağırlaşıyor, süreci kundaklama çabaları yoğunlaşıyor. Bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız verdiler. Milletimizi tedirgin etmek, kamuoyunu manüpüle etmek, şehit yakınlarımızı huzursuz etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini bozmak. Fakat bunu muvaffak olamayacaklar. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız.