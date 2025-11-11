HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Atatürk için saygı duruşunda bulunanlarla dalga geçmişti: Gözaltına alındı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Burhan Z. adlı şahıs Atatürk için saygı duruşunda bulunan insanlarla alay ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Atatürk için saygı duruşunda bulunanlarla dalga geçmişti: Gözaltına alındı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için dünyaya gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te çalınan sirenlerle saygı duruşunda bulunan vatandaşlar hakkında alaycı sözlerle sarf edip, cep telefonu kamerasıyla kayda alan ve sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen Burhan Z., gözaltına alındı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’inci yıl dönümü nedeniyle dünyaya gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te sirenler çaldı. Atatürk'ü minnetle anan vatandaşlar, sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu. İncirliova ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan Burhan Z., iddiaya göre Atatürk için çevrede saygı duruşunda bulunan vatandaşlar hakkında alaycı sözler sarf edip, cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede tepkilere yol açan paylaşımın ardından İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti.

Gözaltına alınan Burhan Z. hakkında ‘Atatürk’e hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi. Burhan Z.’ye ayrıca motosiklet ile seyir halindeyken cep telefonu kullandığı ve bazı trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 20 bin lira para cezası yazıldığı bildirildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerini sürdüğü öğrenildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni büyük bir deprem olur mu? Şener Üşümezsoy açıkladıYeni büyük bir deprem olur mu? Şener Üşümezsoy açıkladı
Trump, Şara ile görüştü; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdüTrump, Şara ile görüştü; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı atatürk 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.