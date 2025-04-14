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Atatürk’ün Silvan’a gelişine özel resim sergi açıldı! "Çok mutluyuz"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Diyarbakır'ın Silvan ilçesine gelişinin yıl dönümünde Gençlik Merkezi kursiyerleri ve öğretmenleri tarafından resim sergisi açıldı.

Atatürk’ün Silvan’a gelişine özel resim sergi açıldı! "Çok mutluyuz"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Şubat 1916 tarihinde Edirne'den ayrılarak, 14 Nisan 1916'da Silvan'a gelişinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk’ün altı ay boyunca ikamet ettiği konakta Silvan Gençlik Merkezi öğretmenleri ve öğrencilerince hazırlanan resim sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşan resim eğitmeni Bilge Katar, ''Bugün 14 Nisan Atatürk’ün Silvan’a gelişinin yıl dönümü. Bu münasebetle Atatürk Evi'nde bir sergi düzenledik. Öğrencilerimizle birlikte yağlı boya, kara kalem ve sulu boya çalışmalar düzenledik. Bu sergiyi Atatürk Evi'nde düzenlediğimiz için öğrencilerimizle birlikte çok mutluyuz'' dedi.

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Resim kursu öğrencisi Mine Ortaç ise, ''Atatürk’ün evinde ben, hocamız ve arkadaşlarımız yağlı boya olsun, kara kalem olsun, Ata'mızı güzel bir şekilde çizdiğimiz için kendimi gayet mutlu, huzurlu ve gurur verici hissediyorum'' diye konuştu.
Resim kursu öğrencisi Edanur Hayret de, ''Bugün 14 Nisan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine Ata'mızın gelişinin 109’uncu yıl dönümü. Burada tablolar yaptık. Hocalarımız eşliğinde kara kalem, yağlı boya resimler yaptık. Ata'mızın gelişinin 109’cu yıl dönümünü kutlamak istedik. Çok mutluyuz, çok gururluyuz'' şeklinde konuştu.

Resim kursu öğrencisi Firdevs Başar, ''Burada yapmış olduğumuz yağlı boya, kara kalem, sulu boya çalışmaları sergilemek istedik. Gelen ziyaretçilerin daha iyi görebilmesi ve Atatürk’ün altı ay boyunca kalmış olduğu bu evde geçmiş anıların canlanması için bu sergileri buraya bıraktık. Emeği geçen bütün hocalarımıza ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Burada yapmış olduğum çalışmadan çok mutluyum, çok gururluyum. Bu evde bu tabloları sergilemek çok heyecan verici bir his. Emeği geçen arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim'' dedi.

14 Nisan Atatürk’ün Silvan'a gelişi dolayısıyla Atatürk'ün kalmış olduğu ev ziyaretçi akınına uğradı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır atatürk
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