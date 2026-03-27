Ateşe benzin döktü, facianın eşiğinden döndü

Trabzon’da ısınmak amacıyla yanan ateşe benzin döken genç, bir anda yükselen alevler sonucu yaralandı.

Olay, Araklı ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yiğit Demir, çalıştığı iş yerinde ısınmak amacıyla yaktığı ateşi harlamak istedi. İddiaya göre ateşin üzerine benzin döken Demir, bir anda parlayan alevlerin arasında kaldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç için çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yiğit Demir, Trabzon’da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden taburcu edilen Demir’in sağlık durumunun iyi olduğu, evinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

