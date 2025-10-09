HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Ateşkes kararı sonrası Gazze ve İsrail'de kutlamalar başladı

Hamas ve İsrail heyetlerinin Mısır'da süren ateşkes görüşmelerinde mutabık kalmasının ardından ilk aşamanın onaylandığı açıklanmıştı. Açıklama sonrası Gazzeliler ile İsrail'deki rehine yakınları haberi sevinçle karşıladı.

Ateşkes kararı sonrası Gazze ve İsrail'de kutlamalar başladı
Doğukan Akbayır

Mısır'da İsrail ve Hamas anlaştı, Gazzeliler kutlama yaptı. Tel Aviv'de de rehine yakınları şimdiden ailelerini beklemek için nöbet eylemine başladı.

Ateşkes kararı sonrası Gazze ve İsrail de kutlamalar başladı 1

HEM GAZZE HEM İSRAİL'DE KUTLAMA

Gazze'deki kutlamaların adresi 2 yıl boyunca yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Han Yunus'taki Nasır Hastanesi önüydü. Kutlamaların arasında geçen ambulanslar bile sevinci durdurmadı. Deyr El Belah'taki El-Aksa Hastanesi dışında da kalabalıklar dans etti.

Ateşkes kararı sonrası Gazze ve İsrail de kutlamalar başladı 2

NÖBET TUTUYORLAR

İsrailli rehine yakınlarıysa Gazze anlaşmasının duyurulmasının ardından Tel Aviv'deki Rehineler Meydanı'nda toplandı. Aileler, yakınlarının bırakılacak olmasını kutladı, şimdiden nöbete başladı.

Ateşkes kararı sonrası Gazze ve İsrail de kutlamalar başladı 3

İLK AŞAMA ONAYLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ile İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladığını açıkladı, "Tüm rehineler bırakılacak, İsrail askerlerini kararlaştırılan hatta çekecek." dedi. İsrail ve Hamas da anlaşmayı doğruladı.

Ateşkes kararı sonrası Gazze ve İsrail de kutlamalar başladı 4

TRUMP ORTA DOĞU'YA GİDEBİLİR

ABD Başkanı, barış anlaşmasını imzalamak üzere hafta sonu Orta Doğu'ya gidebileceğini söyledi.

Ateşkes kararı sonrası Gazze ve İsrail de kutlamalar başladı 5

Ateşkes kararı sonrası Gazze ve İsrail de kutlamalar başladı 6

Ateşkes kararı sonrası Gazze ve İsrail de kutlamalar başladı 7

Ateşkes kararı sonrası Gazze ve İsrail de kutlamalar başladı 8

Ateşkes kararı sonrası Gazze ve İsrail de kutlamalar başladı 9

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Gazze'de ateşkes sonrası Türkiye'den peş peşe açıklamalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacağız"Son dakika | Gazze'de ateşkes sonrası Türkiye'den peş peşe açıklamalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacağız"
İstanbul'da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 80'i aştıİstanbul'da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 80'i aştı

Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze ateşkes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.