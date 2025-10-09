Ateşkes kararı sonrası Gazze ve İsrail'de kutlamalar başladı

Mısır'da İsrail ve Hamas anlaştı, Gazzeliler kutlama yaptı. Tel Aviv'de de rehine yakınları şimdiden ailelerini beklemek için nöbet eylemine başladı.

HEM GAZZE HEM İSRAİL'DE KUTLAMA

Gazze'deki kutlamaların adresi 2 yıl boyunca yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Han Yunus'taki Nasır Hastanesi önüydü. Kutlamaların arasında geçen ambulanslar bile sevinci durdurmadı. Deyr El Belah'taki El-Aksa Hastanesi dışında da kalabalıklar dans etti.

NÖBET TUTUYORLAR

İsrailli rehine yakınlarıysa Gazze anlaşmasının duyurulmasının ardından Tel Aviv'deki Rehineler Meydanı'nda toplandı. Aileler, yakınlarının bırakılacak olmasını kutladı, şimdiden nöbete başladı.

İLK AŞAMA ONAYLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ile İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladığını açıkladı, "Tüm rehineler bırakılacak, İsrail askerlerini kararlaştırılan hatta çekecek." dedi. İsrail ve Hamas da anlaşmayı doğruladı.

TRUMP ORTA DOĞU'YA GİDEBİLİR

ABD Başkanı, barış anlaşmasını imzalamak üzere hafta sonu Orta Doğu'ya gidebileceğini söyledi.