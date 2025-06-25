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Ateşkes kararı sonrası İsrail'den ilginç İran hamlesi! “Terör örgütü” ilan ettiler

İran ile İsrail arasındaki savaşta ateşkes kararı verilmesinin ardından İsrail’den kritik bir adım geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran Merkez Bankası’nı “terör örgütü” olarak tanımlayan yeni bir kararname imzaladığını tüm dünyaya ilan etti.

Ateşkes kararı sonrası İsrail'den ilginç İran hamlesi! “Terör örgütü” ilan ettiler

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Merkez Bankası’nı “terör örgütü” ilan eden özel bir emir imzaladığını duyurdu.

Katz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, Mossad ve Ulusal Ekonomik Terörle Mücadele Merkezi'nin talebi üzerine, İran Merkez Bankası’nı terör örgütü olarak ilan eden özel bir kararname imzaladım. Bu karar, İran’daki terör rejiminin finansman sisteminin kalbini hedef almayı amaçlıyor.”

Katz, İran Merkez Bankası'nın, milyarlarca dolarlık terör finansmanının ana kanalı olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

“İran Merkez Bankası, cinayetle sonuçlanan terörü besleyen bir boru hattıdır. Devrim Muhafızları aracılığıyla Hizbullah, Husiler, Irak’taki Şii milisler, Hamas ve Batı Şeria’daki terör faaliyetlerini finanse eden mollalar rejimini, en çok canının yanacağı yerden vuracağız.”

Katz açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Terörle bağlantılı hiçbir rejim yetkilisinin dokunulmazlığı yoktur. İran’ın kötülük eksenini her yerde ifşa etmeye, vurmaya ve kurutmaya devam edeceğiz.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Merkez Bankası terör örgütü
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