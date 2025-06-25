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Ateşkes sürecindeki İsrail'de 'sığınaklara gidin' çağrısı panik yarattı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı, soruşturma başlatıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran ile ateşkese varılmasının ardından bugün sivillere alarm bildirimi gönderdi. "Birkaç dakika içerisinde sirenlerin çalması bekleniyor. Etrafınızdaki en iyi sığınağı bulun ve bir sonraki emre kadar sığınaklardan çıkmayın" şeklindeki acil uyarının aslı sonradan ortaya çıktı.

Ateşkes sürecindeki İsrail'de 'sığınaklara gidin' çağrısı panik yarattı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı, soruşturma başlatıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran ile ateşkese varılmasının ardından bugün sivillere yanlış alarm bildirimi göndererek paniğe neden oldu.
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IDF tarafından gönderilen mesajda "Birkaç dakika içerisinde sirenlerin çalması bekleniyor. Etrafınızdaki en iyi sığınağı bulun ve bir sonraki emre kadar sığınaklardan çıkmayın" ifadeleri kullanıldı. Ancak, bildirimin daha sonra yanlışlıkla gönderildiği anlaşıldı.

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"DURUMA İLİŞKİN SORUŞTURMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR"

İsrailli yetkililer yanlış verilen alarma yönelik açıklamasında, "Yanlış alarm iç sistemlerin kontrolü sırasında yaşanan bir teknik arıza nedeniyle yaşandı. Ortada bir güvenlik sorunu yok ve duruma ilişkin soruşturmalar sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

25 Haziran 2025
25 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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İran İsrail sığınak alarm saldırı
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