Barış umudu bitti kılıçlar çekildi! ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerinins onuçsuz kalmasının ardından kılıçlar yeniden çekildi. ABD, İran limanlarına giriş çıkış yapacak gemilere abluka uygulayacağını duyurmuştu. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada ise abluka için tarih verildi ve ablukanın detayları anlatıldı. İşte ABD'nin İran limanlarında uygulayacağı ablukanın detayları...

Mustafa Fidan

ABD ordusu, ABD'nin 13 Nisan itibariyle İran limanlarına giriş çıkış yapan tüm gemilere deniz ablukası başlatacağını duyurdu. Abluka tüm ülkelere ait gemiler için geçerli olacak. İran dışındaki limanlara gitmek üzere Hüzmü Boğazı'ndan geçen gemileri etkilemeyecek.

BARIŞ UMUDU BİTTİ GERİLİM TIRMANDI: ABD İRAN LİMANLARINI ABLUKAYA ALIYOR

ABD ile İran arasındaki savaşa verilen ateşkes arasının ardından gerilim yeniden tırmanıyor. CENTCOM, Başkanlık bildirisi uyarınca 13 Nisan saat 10.00'da (Türkiye saati ile 17:00) İran limanlarına giriş-çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulamaya başlayacaktır.

İŞTE ABLUKANIN TARİHİ VE ŞARTLARI

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının bugün başlayacağı belirtildi.

"CENTCOM güçleri, Başkan’ın (Donald Trump) talimatına uygun olarak, 13 Nisan saat 10.00’da (ABD Doğu Saati) İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik abluka uygulamaya başlayacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, CENTCOM güçlerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin seferlerinin ise engellenmeyeceği kaydedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeler ortaya çıktı Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeler ortaya çıktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DMM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atfedilen sözlere yalanlamaDMM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atfedilen sözlere yalanlama
İşçi servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 10 yaralıİşçi servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 10 yaralı

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

