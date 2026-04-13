Barış umudu bitti kılıçlar çekildi! ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD ordusu, ABD'nin 13 Nisan itibariyle İran limanlarına giriş çıkış yapan tüm gemilere deniz ablukası başlatacağını duyurdu. Abluka tüm ülkelere ait gemiler için geçerli olacak. İran dışındaki limanlara gitmek üzere Hüzmü Boğazı'ndan geçen gemileri etkilemeyecek.

BARIŞ UMUDU BİTTİ GERİLİM TIRMANDI: ABD İRAN LİMANLARINI ABLUKAYA ALIYOR

ABD ile İran arasındaki savaşa verilen ateşkes arasının ardından gerilim yeniden tırmanıyor. CENTCOM, Başkanlık bildirisi uyarınca 13 Nisan saat 10.00'da (Türkiye saati ile 17:00) İran limanlarına giriş-çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulamaya başlayacaktır.

İŞTE ABLUKANIN TARİHİ VE ŞARTLARI

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının bugün başlayacağı belirtildi.

"CENTCOM güçleri, Başkan’ın (Donald Trump) talimatına uygun olarak, 13 Nisan saat 10.00’da (ABD Doğu Saati) İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik abluka uygulamaya başlayacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, CENTCOM güçlerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin seferlerinin ise engellenmeyeceği kaydedildi.