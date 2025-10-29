Ateşkese rağmen durmuyor: İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırdı

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hedefli bir saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail, Mısır'daki ateşkes görüşmesi sonrası Hamas'la karşılıklı anlaşarak saldırıları duyurduğunu açıklamıştı. Buna rağmen İsrail, Gazze'ye saldırılarına ateşkese rağmen devam ediyor.

ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE'YE SALDIRILAR DÜN BAŞLATILDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda karar aldığı aktarıldı.

"GAZZE ŞERİDİ'NE DERHAL ŞİDDETLİ SALDIRILAR DÜZENLEMESİ TALİMATINI VERİLDİ"

Açıklamada, "Güvenlik istişareleri sonucunda Başbakan Netanyahu, askeri kademeye Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi." ifadelerine yer verildi.

İsrail’in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze’ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 24’ü çocuk olmak üzere 63’e yükseldi.

125 KEZ ATEŞKES İHLAL EDİLDİ

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasını en az 125 kez ihlal ettiği saldırılarda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığını bildirmişti.