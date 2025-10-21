HABER

Ateşkesten bu yana Gazze'ye yalnızca 980 insani yardım tırı girdi

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi'ne yalnızca 980 tır insani yardım girdiğini, bunun 6 bin 600 tır geçişinin gerisinde kaldığını açıkladı.

Gazze Şeridi'nde Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkeste 12. güne girildi. Gazze Hükümeti Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin 10 Ekim'de yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi'ne yalnızca 980 kamyon insani yardım girdiği, bunun 11 günde giriş yapması beklenen 6 bin 600 tır geçişinin çok gerisinde kaldığı ifade edildi. Yardım konvoyunda mutfak tüpü taşıyan 14 tır ve fırınlar, jeneratörler, hastaneler ve diğer kritik sektörler için dizel yakıt yüklü 28 tırın bulunduğu, halkın günlük yaşamını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu temel malzemelerde ciddi bir kıtlık yaşandığı belirtildi.

İSRAİL, GAZZE'DE 2.4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE AÇLIĞI DAYATIYOR

Ateşkesin başlamasından bu yana Gazze'ye her gün giren ortalama tır sayısının, ateşkes anlaşması kapsamında beklenen günlük 600 tıra kıyasla '89' olduğu aktarıldı. İsrail'in Gazze'de 2.4 milyondan fazla kişiye açlığı dayatmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada, sınırlı yardımların asgari düzeydeki insani ve yaşamsal ihtiyaçları bile karşılamadığı uyarısında bulunularak temel yaşam şartlarını sağlamak için gıda, tıbbi malzeme, yardım malzemeleri, yakıt ve mutfak tüpü de dahil olmak üzere günde en az 600 tırın acil ve istikrarlı bir şekilde gönderilmesi çağrısında bulunuldu. Yerel yönetimlerin, yardımların girişini kolaylaştırmak ve adil dağıtımını sağlamak için uluslararası insani yardım ve yardım kuruluşlarıyla tam koordinasyon içinde çalışmaya hazır olduğu yinelendi.

ATEŞKES ANLAŞMASI İSRAİL-HAMAS ARASINDA 10 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İsrail-Hamas arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması, İsrail askerlerinin kısmi çekilmesini, esir takasını ve Gazze'ye yapılan yardım girişinin artırılmasını içeriyor.

(İHA)

21 Ekim 2025
21 Ekim 2025

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
