HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ateşle oyun evi kullanılmaz hale getirdi

Yozgat’ta bir binanın zemin katındaki dairede iddiaya göre 16 yaşındaki çocuğun ateşle oynaması sonucu yangın çıktı. Ev kullanılamaz hale gelirken, evin sahibi yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu.

Ateşle oyun evi kullanılmaz hale getirdi

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü Mahallesi Altay Sokak’ta bir binanın zemin katında yaşayan Şerife Uçar’a ait evde iddiaya göre 16 yaşındaki torununun ateşle oynaması sonucu yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alınırken, evde büyük hasar meydana geldi. Yangın söndürüldükten sonra evinin son durumunu gören yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı.
Baba Yasin Uçar, "Benim cahil bir oğlum var, 15-16 yaşlarında. Oğlan gelmiş, evde yangın çıkmış. Olay bu. Zarar büyük. Yapacak bir şey yok" dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağcılar'da iş yerine silahlı saldırı! 5 yaralıBağcılar'da iş yerine silahlı saldırı! 5 yaralı
Mecidiyeköy'de otomobil alev alev yandı; D-100 karayolu trafiğe kapatıldıMecidiyeköy'de otomobil alev alev yandı; D-100 karayolu trafiğe kapatıldı

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? "Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum"

Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? "Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum"

Günde 5 tane üretip internetten satıyor, talep yağıyor!

Günde 5 tane üretip internetten satıyor, talep yağıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu an hazırlık sürüyor" diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu an hazırlık sürüyor" diyerek duyurdu

Af iddiası gündem olmuştu! Bakan Tunç ilk kez açıkladı

Af iddiası gündem olmuştu! Bakan Tunç ilk kez açıkladı

İzmir mitinginde CHP'ye katıldı!

İzmir mitinginde CHP'ye katıldı!

AVM'de dehşet saçtı! 15 yaşındaki çocuk bıçak çekti

AVM'de dehşet saçtı! 15 yaşındaki çocuk bıçak çekti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.