Athena Gökhan 'meşale' iddialarıyla ilgili konuştu: "Galatasaray düşmanım değil"

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüldüğü Galatasaray-Fenerbahçe maçında sarı-kırmızılı ekip 3-0'lık bir skorla ezeli rakibini yenmişti. Maç sırasında Fenerbahçe taraftarları meşale yakarak Galatasaray tribününe fırlatmaya çalışmıştı.

'ATHENA YAPTI' İDDİASI

Olay sonrası sosyal medyada 'Meşaleler sağlamda' notuyla paylaşılan bir fotoğrafta Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un elinde meşale görülmüştü.

MEŞALE İDDİALARINI YALANLADI: "GALATASARAY DÜŞMANIM DEĞİL"

Meşalelerin Özoğuz tarafından stada sokulduğu iddiası gündem olmuştu.

İddialar sonrası Gökhan Özoğuz, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Meşaleleri kendisinin atmadığı gibi kendisinin sokmadığını söyleyen Özoğuz, "Gakatasaray benim düşmanım değil" diye konuştu.

Özoğuz, meşale iddialarıyla ilgili olarak "O anda güvenliklerin ortasındayım. Onlarla sohbet ediyorum. Bir totemim var. Derbilerde son 15-20 dakika durum kötüyse çıkarım. Kapatırım kendimi bir yere beklerim. Memur beye 'benim çıkmam gerekiyor' dedim. Tamam dedi. Aslantepe'nin orada dolanıyorum. Baktım skor kötü gidiyor gittim ben de. Ben zaten o sırada orada değilim yani." dedi.

KÜFÜRLÜ BESTEYLE İLGİLİ ÖZOĞUZ: "BENİM İÇİN ŞEREF"

Özoğuz kendisine Galatasaray taraftarı tarafından hazırlanan küfürlü besteyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Benim için şeref. Ben futbolu böyle seviyorum. Bu yoksa hep beraber çekirdek çitleyelim o zaman. Ama birbirimize zarar vermeyeceğiz."

YORUM YAĞDI

Özoğuz'un videosunun altına ise Galatasaraylı taraftarlardan birçok olumsuz yorum geldi.