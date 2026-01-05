“Atığın Hikâyesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması” başvuruları başladı

Sıfır atık bilincinin ve farkındalığının artırılması, sıfır atık alanındaki bilgi ve deneyimin paylaşılması ile atık yönetimi uygulamalarının geliştirilerek yaygınlaştırılması hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, sanatın dönüştürücü gücünü çevresel farkındalıkla buluşturan anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Sıfır Atık Vakfı ile Birleşmiş Milletler Türkiye iş birliğinde düzenlenen “Atığın Hikâyesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması”, Türkiye genelinde sanatseverleri ve çevre gönüllülerini sürdürülebilir bir gelecek için ortak bir zeminde buluşturuyor.

Sıfır Atık hareketinin sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçlayan yarışma; atıkların geri dönüşüm, yeniden kullanım ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda estetik ve özgün sanat eserlerine dönüştürülmesini teşvik ediyor. Plastik, cam, metal, kâğıt, tekstil ve ahşap gibi farklı atık türlerini sanatsal bir anlatı diliyle ele alan yarışma, atıklara yeni bir anlam kazandırmayı ve çevresel duyarlılığı toplumsal bir değer hâline getirmeyi hedefliyor.

SIFIR ATIK VİZYONU SANATLA YENİ BİR ANLAM KAZANIYOR

Sıfır Atık Hareketi’nin Kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, bu yarışma ile sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir sorumluluk değil; aynı zamanda kültürel, sanatsal ve toplumsal bir dönüşüm aracı olduğuna dikkat çekiyor.

Sıfır Atık vizyonu, Birleşmiş Milletler iş birliğiyle yürütülen bu yarışma aracılığıyla sanatsal bir ifade alanına taşınıyor. 5 Ocak 2026'da başlayan başvurular, 30 Nisan 2026 tarihine kadar çevrim içi olarak kabul edilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KÜLTÜRÜ FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA GÜÇLENİYOR

Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen yarışma, sanatın evrensel dili aracılığıyla bireylerde çevre bilincini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Yarışma kapsamında üretilecek eserlerin; özgünlük, estetik değer, yenilikçi malzeme kullanımı ve çevresel mesaj gücü açısından değerlendirilmesi hedefleniyor. Bu yönüyle “Atığın Hikâyesi”, toplumda atıkların yalnızca bir sorun değil; doğru yaklaşımla bir değere dönüşebileceğini ortaya koyan güçlü bir farkındalık zemini sunuyor.

ESERLER ALTI FARKLI KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLECEK

“Atığın Hikâyesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması”, altı farklı kategoride düzenleniyor: 

Plastik Atıklar

Cam Atıklar

Metal Atıklar

Kâğıt Atıklar

Tekstil Atıklar

Ahşap Atıklar

Her kategori için birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecek; ayrıca jüri tarafından uygun görülen bir esere “Vakıf Özel Ödülü” takdim edilecek.

Ödül Tutarları:  Vakıf Özel Ödülü: 100.000 TL 

Kategori Birinciliği: 50.000 TL 

Kategori İkinciliği: 35.000 TL 

Kategori Üçüncülüğü: 25.000 TL

TÜRKİYE GENELİNDE 15 YAŞ ÜZERİ TÜM BİREYLERİN KATILIMINA AÇIK

Yarışma, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri tüm bireylerin katılımına açık olup, 15–18 yaş aralığındaki katılımcılar veli muvafakati ile başvuru yapabiliyor. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada başvurular çevrim içi olarak alınacak; ön değerlendirme dijital ortamda gerçekleştirilecek. Finale kalan eserler ise fiziki teslimin ardından, sanat, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında uzman isimlerden oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek.

“ATIĞIN HİKÂYESİ SERGİSİ” SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Değerlendirme sürecinin ardından dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler, Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Milletler Türkiye iş birliğiyle düzenlenecek “Atığın Hikâyesi Sergisi” kapsamında sanatseverlerle buluşturulacak. Sergilenen eserler, çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, tanıtım ve farkındalık çalışmalarında ve dijital platformlarda da kullanılabilecek. Sıfır Atık Vakfı’ndan Türkiye’ye Sanatsal Bir Çağrı Sıfır Atık Vakfı, bu yarışmanın yalnızca bir sanat etkinliği değil; çevreye duyarlı yaşam biçimlerini teşvik eden, toplumsal farkındalığı güçlendiren ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunan bütüncül bir hareket olduğuna dikkat çekiyor. “Atığın Hikâyesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması”, atıkların dönüşüm yolculuğunu sanat aracılığıyla görünür kılarken; bireyleri, kurumları ve özellikle genç nesilleri sürdürülebilir bir geleceğin aktif paydaşı olmaya davet ediyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm sanatçıları, öğrencileri ve çevre gönüllülerini bu anlamlı yolculuğa katılmaya davet ediyoruz.

Yarışma başvuruları https://sifiratikvakfi.org/ üzerinden yapılabilmektedir.