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Atık su skandalı! Denize atık su deşarj eden Belediye'ye rekor ceza yağdı! Cezaların devamı gelebilir...

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
30.01.2025 13:46
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesi sahilinde denizin renginin değişmesi üzerine başlatılan incelemelerde atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, kirliliğin kaynağını belirleyerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi’ne idari ceza uyguladı. Çevre Kanunu kapsamında hukuki süreç başlatılırken, kirliliğin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Atık su skandalı! Denize atık su deşarj eden Belediye'ye rekor ceza yağdı! Cezaların devamı gelebilir...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Balıkesir’in Burhaniye ilçesi sahilinde denizin renginin değişmesi üzerine İskele Mahallesi, Adyar mevkisinde inceleme yaptı.

DEREYE ATIK SU DÖKÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Bir dere vasıtası ile denize atık su deşarjı yapıldığı belirlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi’nin atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi’nin derin deniz deşarj hattından dereye atık suyun döküldüğü belirlendi.

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668 BİN 667 TL CEZA UYGULANDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'ne Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 667 TL idari ceza uygulanarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu olumsuzluğun düzeltilmesi için Bakanlık gözetiminde çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir Burhaniye Denize Deşarj Fotoğraf0_23_06.Still005

YENİ CEZALAR UYGULANABİLİR

Denize deşarj edilen atık suyun incelenmesi sonrasında da standardın üzerinde kirlilik değerlerinin tespit edilmesi halinde Çevre Kanunu’na göre yeni cezalar uygulanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Balıkesir Burhaniye atık su
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