Atina'da doktorlar çağrıda bulundu: "Yeni nöbet sistemi hizmetleri sekteye uğratıyor"

Atina'da doktorlar, hastanelerdeki yeni nöbet sisteminin hizmetleri sekteye uğrattığını söyledi.

Yunanistan’da Atina-Pire Hastane Doktorları Birliği (EINAP), Attika bölgesindeki hastanelerde uygulanan yeni nöbet sistemi nedeniyle sağlık hizmetlerinde ciddi bozulmalar yaşandığını bildirdi.

"DAHA ÖNCE SUNDUKLARI NÖBET SİSTEMİNE GERİ DÖNÜLMESİ" ÇAĞRISI

EINAP'tan yapılan açıklamada, Yunanistan Sağlık Bakanlığının hastanelerin büyük bölümünde her gün sabah nöbeti uygulamasını başlatmasının ardından hastanelerdeki işleyişin olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Söz konusu uygulamanın sağlık personeli üzerindeki baskıyı artırdığı, servislerin işleyişini zorlaştırdığı ve sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürdüğü belirtilen açıklamada, hastanelerin çoğu zaman dolu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Attika’daki hastaneler için daha önce sundukları nöbet sistemine geri dönülmesi" çağrısında bulunularak günlük sabah nöbetlerinin kaldırılması ve tüm hastanelerin 4 günde bir nöbet tutacağı sisteme geçilmesi gerektiği ifade edildi.

Avrupa’daki genç doktorlara ilişkin bir araştırmaya da atıfta bulunulan açıklamada, sağlık çalışanlarının yoğun çalışma temposu ve yetersiz dinlenme sürelerinin yapısal bir sorun haline geldiği kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

