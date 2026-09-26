Atina'da patlama sonucu yıkılan binada ölü sayısı 6'ya yükseldi

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, arama kurtarma ekipleri, Atina'nın tarihi ve turistik merkezlerinden Plaka semtindeki enkazdan 4 ceset çıkardı, 2 kişinin cesedi de enkaz altında tespit edildi.

Cesetlerden 4'ünün Atina'ya tatile gelen ve yıkılan binanın dairelerinden birini kısa süreliğine kiralayan ABD'li aileye, 2'sinin ise binada yaşayan yaşlı bir çifte ait olduğu belirlendi.

NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Patlamanın sebebi ise henüz belirlenemedi.

Plaka'daki bir binada dün sabah saatlerinde patlama meydana gelmiş, bina yıkılmıştı. Bitişiğindeki binalarda da ciddi hasar meydana gelmişti.



Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır