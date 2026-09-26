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Atina'da patlama sonucu yıkılan binada ölü sayısı 6'ya yükseldi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün patlama sonucu yıkılan binada 6 kişinin öldüğü belirlendi.

Atina'da patlama sonucu yıkılan binada ölü sayısı 6'ya yükseldi

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, arama kurtarma ekipleri, Atina'nın tarihi ve turistik merkezlerinden Plaka semtindeki enkazdan 4 ceset çıkardı, 2 kişinin cesedi de enkaz altında tespit edildi.

Cesetlerden 4'ünün Atina'ya tatile gelen ve yıkılan binanın dairelerinden birini kısa süreliğine kiralayan ABD'li aileye, 2'sinin ise binada yaşayan yaşlı bir çifte ait olduğu belirlendi.

Atina da patlama sonucu yıkılan binada ölü sayısı 6 ya yükseldi 1

NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Patlamanın sebebi ise henüz belirlenemedi.

Atina da patlama sonucu yıkılan binada ölü sayısı 6 ya yükseldi 2

Plaka'daki bir binada dün sabah saatlerinde patlama meydana gelmiş, bina yıkılmıştı. Bitişiğindeki binalarda da ciddi hasar meydana gelmişti.

Atina da patlama sonucu yıkılan binada ölü sayısı 6 ya yükseldi 3
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Atina
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