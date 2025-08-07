HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Atlanta'da hava durumu: Sıcak ve kuru bir hafta sonu yaklaşıyor

Atlanta'da yaşayanlar, önümüzdeki günlerde sıcak ve kuru bir havaya hazırlanmalı. Gündüzleri 80'li derecelerde seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru yağış olasılığının azalmasıyla birlikte güneşin tadını çıkarma fırsatı sunacak. Ancak, hafta sonu sonu ve gelecek haftanın başında artan nemle birlikte yağmur olasılığı da yükselebilir.

Atlanta'da hava durumu: Sıcak ve kuru bir hafta sonu yaklaşıyor

Atlanta'da yaşayanlar için iyi haberler var: Önümüzdeki günlerde sıcak ve büyük ölçüde kuru bir hava bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, öğleden sonra sıcaklıkların 80'li derecelerde seyredeceğini ve gökyüzünün parçalı bulutlu olacağını tahmin ediyor. Gece sıcaklıkları ise 60'lı derecelerin sonlarına kadar düşecek.

Perşembe gününden itibaren, Atlanta metropol bölgesinin kuzeyinde, özellikle Georgia dağlarına doğru izole sağanaklar ve kısa süreli fırtınalar görülebilir. Ancak genel olarak hava, Cuma ve Cumartesi günleri boyunca nispeten sakin kalacak.

Atlanta da hava durumu: Sıcak ve kuru bir hafta sonu yaklaşıyor 1

Hafta sonu sonu ve önümüzdeki haftanın başı için ise durum biraz değişiyor. Artan nem seviyeleri, yağış olasılığını da beraberinde getirecek. Şu anki tahminlere göre, Pazar gününden itibaren yağmur ve fırtına olasılığı %40-50 civarında. Bu nedenle, hafta sonu planları yaparken bu durumu göz önünde bulundurmakta fayda var. Meteoroloji uzmanları, hava durumunu yakından takip etmeye devam ediyor ve olası değişiklikler hakkında düzenli olarak bilgilendirme yapacaklar. Özellikle hafta sonu ve gelecek hafta için planları olanların, güncel hava tahminlerini kontrol etmeleri önem taşıyor. Unutmayın, ani hava değişiklikleri her zaman mümkün olabilir ve hazırlıklı olmak önemlidir.

Özetle, Atlanta'da önümüzdeki günlerde sıcak ve kuru bir hava hakim olacak. Hafta sonuna kadar güneşin tadını çıkarabilirsiniz, ancak Pazar gününden itibaren yağmur olasılığına karşı hazırlıklı olun. Hava durumunu takipte kalın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ve gazi ailelerine mektupCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ve gazi ailelerine mektup
Marketten çıkanlar mide bulandırdı! Zabıtaya saldırdı: "Vururum"Marketten çıkanlar mide bulandırdı! Zabıtaya saldırdı: "Vururum"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu amerika birleşik devletleri yaz ayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fiyatlar dudak uçuklattı! Yüzde 193 arttı

Fiyatlar dudak uçuklattı! Yüzde 193 arttı

Türk sporunun acı kaybı! Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti!

Türk sporunun acı kaybı! Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti!

Telefon açıp tehditler savurmuş

Telefon açıp tehditler savurmuş

İnfaz mı? İntihar mı? Genç kızın sır ölümü! Önce erkek arkadaşı sonra 4 kişi daha...

İnfaz mı? İntihar mı? Genç kızın sır ölümü! Önce erkek arkadaşı sonra 4 kişi daha...

Vicdansızlar! Depremde ölen avukatların diplomalarını silip istediklerini böyle kaydetmişler

Vicdansızlar! Depremde ölen avukatların diplomalarını silip istediklerini böyle kaydetmişler

Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Bindiği asansör zemine çakıldı

Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Bindiği asansör zemine çakıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.