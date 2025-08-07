Atlanta'da hava durumu: Sıcak ve kuru bir hafta sonu yaklaşıyor

Atlanta'da yaşayanlar için iyi haberler var: Önümüzdeki günlerde sıcak ve büyük ölçüde kuru bir hava bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, öğleden sonra sıcaklıkların 80'li derecelerde seyredeceğini ve gökyüzünün parçalı bulutlu olacağını tahmin ediyor. Gece sıcaklıkları ise 60'lı derecelerin sonlarına kadar düşecek.

Perşembe gününden itibaren, Atlanta metropol bölgesinin kuzeyinde, özellikle Georgia dağlarına doğru izole sağanaklar ve kısa süreli fırtınalar görülebilir. Ancak genel olarak hava, Cuma ve Cumartesi günleri boyunca nispeten sakin kalacak.

Hafta sonu sonu ve önümüzdeki haftanın başı için ise durum biraz değişiyor. Artan nem seviyeleri, yağış olasılığını da beraberinde getirecek. Şu anki tahminlere göre, Pazar gününden itibaren yağmur ve fırtına olasılığı %40-50 civarında. Bu nedenle, hafta sonu planları yaparken bu durumu göz önünde bulundurmakta fayda var. Meteoroloji uzmanları, hava durumunu yakından takip etmeye devam ediyor ve olası değişiklikler hakkında düzenli olarak bilgilendirme yapacaklar. Özellikle hafta sonu ve gelecek hafta için planları olanların, güncel hava tahminlerini kontrol etmeleri önem taşıyor. Unutmayın, ani hava değişiklikleri her zaman mümkün olabilir ve hazırlıklı olmak önemlidir.

Özetle, Atlanta'da önümüzdeki günlerde sıcak ve kuru bir hava hakim olacak. Hafta sonuna kadar güneşin tadını çıkarabilirsiniz, ancak Pazar gününden itibaren yağmur olasılığına karşı hazırlıklı olun. Hava durumunu takipte kalın!