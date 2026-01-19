HABER

Atlas Çağlayan hakkındaki o sosyal medya paylaşımlarına gözaltı! Tehdit mesajları infial yaratmıştı

17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümü Türkiye'yi sarstı. Sosyal medyada olayla ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra ’yan bakma’ nedeniyle çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Atlas Çağlayan’ın (16), E.Ç. (15) tarafından sustalı olarak tabir edilen bıçakla ölümü sonrası acılı aileye tehdit mesajları atıldığı öğrenilmişti.

SOSYAL MEDYADA SKANDAL PAYLAŞIMLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, yaşanan cinayet ve söz konusu tehdit mesajlarına ilişkin sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

