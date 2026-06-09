Atlas Çağlayan'ı öldürmüştü! İşte istenen ceza...

Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. 14 yaşındaki E.Ç. ilk kez hakim karşısına çıktı. Adliye binası içerisinde bulunan konferans salonunda görülen duruşma saat 10.40 sıralarında başladı. Duruşmaya, Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, babası Cüneyt Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 şikayetçi, 4 mağdur ve taraf avukatları katıldı. Çok sayıda kişi ve Atlas Çağlayan'ın okul arkadaşları da adliyeye gelerek ailesine destek verdi.

ATLAS’IN TEYZELERİNDEN SANIĞIN AİLESİNE TEPKİ

Sanık E.Ç., ilk kez çıktığı hakim karşısında savunmasını yaptı. Sanık savunmasının ardından duruşma tanık beyanları ile devam etti. Bu sırada Atlas Çağlayan'ın annesi ve teyzeleri ile sanığın ailesi arasında tartışma çıktı. Atlas'ın teyzesi bu tartışma sırasında sanığın annesine 'Doğurmakla olmuyor, sahip çıkın' diyerek tepki gösterdi. Mahkeme heyeti tartışmanın ardından anne Gülhan Gül ve teyzelerini salondan çıkarılmasını istedi.

'KENDİ YAPTIĞI HER ŞEYİ İNKAR EDİYOR'

Ara kararının ardından adliye dışarısında destek için bekleyenlerin yanına giden anne Gülhan Ünlü, "Katil nümüzden geçti. Geçerken, ilk giriş anında yüzüme baktı, gözlerime baktı. Orada zaten ufak bir arbede yaşandı. Yani çok cesur. Çok cesurca işlemiş zaten. Çok bilinçli yapmış. Yaptığını tamamen 'Ben yaptım ama hiçbir sebebe dayayamıyorum.' diyor. Yani bunun bir sebebini soruyoruz, 'Neden?' diye soruyoruz. Bir sebebi yok. Ona göre, o zaten o gün onun için yola çıkmış. Her şeyi inkar ediyor. Cep telefonunda sevgilisiyle ilgili olan konuşmalarında başkası için zaten tehditlerde bulunuyor. Kendi yaptığı her şeyi inkar ediyor. O gün içerisinde 4 civarında başkasından silah istemiş. Aslında o günkü eylemi zaten net" dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada mütalaa açıklandı. Savcı, sanık E.Ç. hakkında ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ ve ‘Zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır