Atlas Çağlayan'ın acılı ailesi tehdit edilmişti! 2 şüpheli daha gözaltında

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın, 15 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesi infial yaratmıştı. Olayın ardından acılı aile tehdit mesajları alırken, konuyla ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alınmış, 3 şüpheli de tutuklanmıştı. Olayla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı. Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 2 şüphli daha gözaltına alındı.

Melih Kadir Yılmaz

Güngören'de 14 Ocak'ta bir baklavacı önünde, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

ATLAS ÇAĞLAYAN'IN ACILI AİLESİNE TEHDİT MESAJLARI ATILMIŞTI

Olay ülkede infial yaratırken, acılı aileye tehdit mesajları da gündem olmuştu. Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sanal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit ettiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Acılı ailenin tehdit edilmesiyle ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı. Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 2 şüpheli daha gözaltına alındı

Atlas Çağlayan
