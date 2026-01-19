HABER

Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atan 3 şüpheli tutuklandı

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası acılı aileye tehdit mesajları gönderen ve provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan diğer 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sanal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit ettiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade veren 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Provokatif paylaşımlarda bulunan 3 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

