Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüpheli Diyarbakır'da yakalandı!

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra ’yan bakma’ nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı (17) yaralamıştı.

17 YAŞINDAKİ ATLAS HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ağır yaralanan Atlas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

ŞÜPHELİLER TEK TEK YAKALANIYOR

Atlas Çağlayan'ın aile bireylerini, olay tarihi sonrasında telefon aracılığında gönderilen mesajlarla tehdit ettiği tespit edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenilmişti.

Burak Doğan'ın paylaştığı son dakika bilgisine göre; Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden 2007 doğumlu M.Y.K Diyarbakır’da gözaltına alındı.